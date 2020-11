Un chanteur de 18 ans couronné vainqueur de The Voice UK

Blessing Chitapa a été couronné vainqueur de The Voice UK.Le chanteur de 18 ans, né au Zimbabwe et déménagé au Royaume-Uni à l’âge de sept ans, a été nommé vainqueur lors de l’épisode de samedi du concours de talents ITV. Elle a vu en finale la compétition de Jonny Brooks, entraînée par Sir Tom Jones, Mme Chitapa, qui vit à Dudley dans les West Midlands, a chanté les Anges de Robbie Williams et Hold Back The River de la Baie James. Cette dernière chanson était un duo avec son mentor Olly Murs, et Mme Chitapa en larmes a déclaré qu’elle était «si heureuse d’avoir chanté sur cette scène». Un talent phénoménal «Cela a été un honneur et mon privilège et cela a Après avoir chanté Angels, M. Murs a déclaré: «Vous êtes juste un talent phénoménal et même je deviens émotif ici après cette performance.» Plus tôt dans la série, M. Murs est devenu le mentor de Mme Chitapa après avoir été le seul juge à avoir tourné sa chaise lors de son audition. itapa a déclaré que gagner la compétition « est ma plus grande réussite à ce jour ». « Je suis tellement fière du chemin que j’ai parcouru et je suis tellement intriguée de voir ce que l’avenir me réserve », a-t-elle ajouté. Celeste, qui a interprété sa chanson A Little Love.Le programme a également vu les entraîneurs Sir Tom, Will.i.am et Murs donner une interprétation de Alright For Fighting de Sir Elton John’s Saturday Night.Ms Chitapa a enregistré Angels en tant que single, qui est disponible Le tournage de The Voice a été suspendu plus tôt cette année à cause du coronavirus, mais le programme est revenu sur les écrans de télévision en octobre après une pause de sept mois. Chitapa a été choisie comme vainqueur par le public virtuel du programme, qui a voté pour qu’elle gagne.

