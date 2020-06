Un camion s’écrase sur un Tata Tigor; Tous les occupants s’échappent en toute sécurité

Découvrez ces photos d’un accident impliquant un Tata Tigor et un camion. Tous deux ont subi d’importants dégâts mais avec des résultats rassurants.

Tata Tigor a reçu une cote de sécurité de 4 étoiles dans les tests de collision mondiaux NCAP, ce qui en fait la berline la plus sûre de sa catégorie. Il y a très peu d’exemples d’accidents parce que Nexon dérobe la vedette à tous les modèles. Voici un exemple qui montre la solide qualité de construction et la sécurité que vous obtiendrez avec Tigor.

Comme vous pouvez le voir ici, l’arrière du camion a mis fin au Tata Tigor. Ce qui est choquant, c’est que l’impact de l’accident a laissé Tigor avec quelques dégâts tandis que le camion s’est renversé. L’accident indique que le camion roulait à plus de 80 km / h, facilement. Probablement, une fois qu’il a heurté la voiture, il a essayé de prendre un virage serré et a fini par être renversé.

Lire aussi: Tata Altroz ​​Diesel est la berline à hayon la plus économe en carburant en Inde

Parlant des dégâts, Tata Tigor a réussi à le limiter à la partie arrière elle-même. Le coffre et les pare-chocs arrière se sont complètement détachés et même le pare-brise a été brisé. Les piliers restent intacts, tout comme les roues arrière en alliage. Tous les passagers à l’intérieur du Tigor se sont échappés avec des blessures mineures.

Des dommages mineurs ont réussi à atteindre les portes et leur cadre a été endommagé. Enfin, le capot, le pare-brise avant et le toit ont également subi de petits dommages, qui ne coûteront pas cher. Certainement, il ne peut pas fonctionner après cet accident et devra subir une réparation majeure, qui sera également coûteuse.

Tiago et Tigor sont construits sur la même plate-forme et partagent également la même cote de sécurité. Les deux sont les voitures les plus sûres de leur segment, Tiago étant en fait la plus sûre sous Rs 7 Lakhs. Un total de quatre voitures de Tata ont une bonne cote de sécurité qui comprend ces deux ainsi que le Nexon et l’Altroz.

Lisez aussi: Vous pouvez maintenant acheter Tata Tiago pour une EMI de seulement 5 000 roupies pendant 6 mois

Tata Tigor est maintenant une berline essence uniquement, fonctionnant sur un moteur à essence à trois cylindres de 1,2 litre qui produit 86 ch. Les options de boîte de vitesses incluent un MT à 5 vitesses et un AMT à 5 vitesses. Les prix de Tigor commencent à Rs 5,75 Lakhs jusqu’à Rs 7,49 Lakhs (ex-showroom). Il rivalise avec Maruti Dzire, Ford Aspire, Honda Amaze et Hyundai Aura.