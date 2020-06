Un camion s’écrase à Mahindra Marazzo; Le conducteur s’échappe sans blessures

Voici un exemple de la qualité de construction de Mahindra Marazzo qui a récemment subi un accident au milieu du verrouillage.

Mahindra Marazzo est le monospace le plus sûr de l’Inde, obtenant une cote de sécurité de 4 étoiles dans les tests de collision mondiaux NCAP. Très peu d’accidents ont été signalés jusqu’à présent et en voici un exemple. Celui-ci se produit au milieu du verrouillage sur les routes vides de Thane, Maharashtra. Donc, définitivement, la vitesse de la victime ou du coupable doit être la raison.

Cet accident s’est produit lors d’un survol et les deux voitures impliquées étaient en sens inverse. Le camion semble accélérer car il a perdu le contrôle et a dépassé le séparateur sur la mauvaise voie. Malheureusement, ce Mahindra Marazzo est venu devant et a été immédiatement poussé contre le mur. Un autre camion a été endommagé dans cet accident.

Lire aussi: Mahindra Thar 2020 impliqué dans un accident; Dommages Maruti Omni

Heureusement, Marazzo n’avait que le chauffeur à l’intérieur qui s’est échappé sans aucune blessure. Le monospace a été gravement endommagé sur le côté. Les panneaux de porte, la ligne de toit et les ailes latérales ont subi des dommages irréparables. Cependant, malgré les piliers et les panneaux ayant subi de lourds dommages, aucun dommage n’a atteint l’intérieur de la cabine.

Vous pouvez voir que les sièges ne sont pas affectés, tout comme le volant. Les bas de caisse ont absorbé tout l’impact de la sécurité du conducteur. Au lieu de cela, vous pouvez voir l’état du camion et il semble plus endommagé. Le camionneur a été hospitalisé et une fois qu’il va mieux, il sera accusé des violations nécessaires.

Il y a presque un an, il y a eu un autre accident majeur du Marazzo. Il roulait à très grande vitesse et a eu un accident après minuit, sur une route nationale. Les 7 personnes à bord ont été tuées en raison de l’impact de celui-ci sur un arbre. L’accident se serait produit à une vitesse de 130 à 140 km / h et il s’avère que la plupart des passagers ne portaient pas de ceinture de sécurité.

Lire aussi: Qu’arrive-t-il à Mahindra XUV300 dans un accident frontal majeur – Photos

Le deuxième monospace le plus sûr en Inde est le Maruti Ertiga qui a obtenu une cote de sécurité de 3 étoiles. Les deux dernières voitures Mahindra ont montré un bon résultat dans ces crash tests. La XUV300 est désormais la voiture la plus sûre de l’Inde avec une cote de sécurité de 5 étoiles pour les occupants et de 4 étoiles pour les enfants assis à l’arrière.