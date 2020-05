Un camion endommage le toit de cette Ford Freestyle; Tous les passagers en sécurité

Dans cet accident de Ford Freestyle, un camion venant en sens inverse a glissé et endommagé le toit de la trappe avec sa partie arrière. Voyez ce qui arrive aux passagers.

Les voitures Ford sont réputées pour leur excellente qualité de construction et ont gardé la sécurité de leurs passagers la plupart du temps. Que ce soit une voiture du fabricant, tous ont reçu une bonne appréciation pour la qualité de construction. Voici un exemple où une Ford Freestyle a été impliquée dans un accident mortel.

Cet accident s’est produit au Karnataka sous de fortes pluies. Le Freestyle voyageait à travers les routes vallonnées et était sous la limite de vitesse. Soudain, un camion est venu de l’avant qui a soudainement perdu le contrôle. La plupart des camions en Inde ne sont pas entretenus et souvent, leurs pneus sont complètement endommagés mais ils le conduisent toujours.

Premièrement, la partie arrière du tombereau a heurté un vélo sur lequel voyageaient deux personnes. Tous deux sont immédiatement tombés au sol et ont été assommés pendant un certain temps en raison de l’impact. Ensuite, la partie arrière a complètement gratté le toit de la Ford Freestyle. Le passager avant faisait une vidéo aléatoire et a capturé l’accident sur l’objectif.

Le montant A et la ligne de toit ont été complètement endommagés. Le pare-brise avant a été brisé et le capot est également endommagé. Les dommages ont atteint à l’arrière car le pare-brise arrière est également cassé. Les portes ont été endommagées mais ne sont pas sorties. Tout cela s’est produit et les passagers sont sortis en toute sécurité avec des blessures dues à la vitre.

Les airbags ne sont pas sortis car les pare-chocs avant ne sont pas endommagés. Nous ne savons pas si les airbags latéraux se seraient également ouverts dans ce cas. Malgré cela, le passager et le conducteur étaient en sécurité. Vous pouvez voir l’un d’eux debout derrière la voiture sur l’une des photos.

Les voitures Ford sont également très fiables et durables. Bien qu’ils soient légèrement plus coûteux pour la partie maintenance, vous pouvez faire réparer une Ford chez n’importe quel concessionnaire local. Dans ce cas, les composants ne sont pas si compliqués et faciles à trouver. Découvrez la vidéo de l’accident à partir de ce lien.