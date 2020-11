Un camion chargé écrase Tata Nexon en dessous

Voici un accident brutal qui implique un camion lourdement chargé et un Tata Nexon, car ce dernier est complètement écrasé en dessous.

Tata Nexon est l’une des voitures les plus sûres de l’Inde, obtenant une cote de sécurité de 5 étoiles. Nous en avons vu de nombreux exemples dans des accidents graves, mais la plupart du temps, sauvant la vie de leurs passagers. Voici un autre exemple où vous pouvez voir qu’il est écrasé sous un camion lourdement chargé. Voir la vidéo:

Tata Nexon accélérait quand soudainement elle a fait une embardée dans la voie du camion. En raison de l’entrée soudaine, le chauffeur du camion a perdu le contrôle et le camion a basculé sur Nexon. Le camion avait des sacs lourds remplis, ce qui ajoutait plus au poids du camion. Vous pouvez voir que Nexon est complètement sous le camion avec la porte latérale gauche toujours pas fortement écrasée.

Deux personnes étaient assises à l’intérieur de la voiture, une sur le siège conducteur et une à l’arrière. Le passager arrière peut être vu sorti du Nexon dans un état correct. Le conducteur a été blessé mais il a également survécu à l’accident. Le toit complet a été écrasé et les piliers détruits au-delà de toute réparation.

Cette voiture est complètement endommagée et ira comme une perte totale. La qualité de construction solide de Nexon a réussi à sauver la vie des deux passagers dans un accident aussi brutal. Il obtient 4 étoiles pour une occupation adulte et 3 étoiles pour la sécurité des enfants, ce qui en fait la troisième voiture la plus sûre de l’Inde après Altroz ​​et XUV300.

Les prix de Nexon commencent à Rs 6,71 Lakhs et montent à Rs 12,70 Lakhs (ex-showroom). Il reçoit un moteur turbo-essence de 1,2 litre et un moteur turbo diesel de 1,5 litre, tous deux associés à un bâton manuel à 6 vitesses et à un AMT à 6 vitesses. Les caractéristiques comprennent deux coussins gonflables, une caméra de stationnement arrière, un système d’infodivertissement de 7 pouces par Harmon Kardon, un régulateur de vitesse et un toit ouvrant électrique.