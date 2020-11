Un bug majeur crée un problème pour certains utilisateurs de la série 5G Apple iPhone 12

Plusieurs utilisateurs d’iPhone d’Apple, y compris ceux qui ont acheté l’un des les nouveaux modèles d’iPhone 12 5G se plaignent des problèmes qu’ils rencontrent avec l’application Messages sur leur téléphone. Certains disent qu’ils ne voient pas tous les messages envoyés à leur chat de groupe. Par exemple, une publication d’un utilisateur d’iPhone 12 avec la poignée de Lmonteleon trouvé sur le site de support des communautés d’Apple se lit comme suit: « Je ne peux pas voir les réponses aux messages de groupe quel que soit l’opérateur. Je viens d’acheter ce nouvel iPhone 12 et jusqu’à présent, PAS IMPRESSIONNÉ. Il est crucial que je puisse voir les textes, les réponses, etc. de mes groupes. Quel est le correctif? Oui, j’ai effectué toutes les étapes précédentes pour essayer de corriger le problème tel que publié sur ce forum. Toujours pas de correctif. Venez Apple, corrigez-le.

Le problème semble affecter ceux qui ont une conversation texte entre un utilisateur iOS et un utilisateur iOS et ceux engagés dans une conversation de texte mixte entre un utilisateur iOS et un utilisateur Android. Mais s’il y a une chose qui relie beaucoup de plaintes, c’est que plusieurs mentionnent le fait qu’ils ont récemment mis à niveau vers l’un des nouveaux modèles d’iPhone 12. Apple a apparemment du mal à résoudre le problème. Le 12 novembre, un autre message du site d’assistance de Communautés, rédigé par un utilisateur d’iPhone 12 sur AT&T, expliquait qu’il « ne recevait pas de messages dans des SMS de groupe ou des SMS individuels. J’ai passé 2 semaines avec l’assistance Apple et le problème persiste. . Vraiment mauvais look, il n’y a pas non plus de cohérence avec qui je ne reçois pas de messages. «

Quel que soit le problème, les opérateurs ne semblent pas en faute puisque le problème a été constaté par les utilisateurs d’iPhone abonnés à chacun des trois principaux opérateurs américains. Nous imaginerions que Apple est conscient du problème et travaille sur une future mise à jour logicielle qui résoudra le problème.

Avez-vous rencontré un problème similaire avec l’application Messages sur votre iPhone? Si oui, avez-vous récemment mis à niveau vers un modèle iPhone 12? Telles sont les questions auxquelles Apple va avoir besoin de réponses alors qu’il tente de résoudre la première «porte» appartenant à l’ère de l’iPhone 5G, «Textgate».