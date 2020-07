Un bénévole de l’Église accusé d’incendie criminel après avoir admis avoir déclenché l’incendie

Un bénévole de l’église a été inculpé après avoir déclaré à la police qu’il était responsable d’un incendie qui avait gravement endommagé une cathédrale gothique du XVe siècle à Nantes, dans l’ouest de la France.Le serveur de l’autel de 39 ans, chargé de verrouiller la cathédrale, la veille de l’incendie, avait été interrogé puis relâché après l’incident du 18 juillet.L’incendie a détruit l’orgue, brisé les vitraux et carbonisé l’intérieur de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Le bruit « Motifs inconnus » Lorsqu’il a été de nouveau détenu samedi pour avoir davantage interrogé son avocat, Quentin Chabert, a déclaré qu’il avait reconnu sa responsabilité. »L’avocat a déclaré à la radio France Info.« Il regrette les faits. C’est certain. Il est dans une sorte de repentir », a déclaré Chabert. Les restes de l’orgue brûlé à l’intérieur de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul. (Photo par FANNY ANDRE / AFP via Getty Images) Les médias français ont cité le procureur de Nantes selon lequel un homme, considéré comme un réfugié rwandais, a déclaré au juge d’instruction qu’il avait allumé trois incendies – sur deux orgues de la cathédrale et un boîtier électrique. Ses motivations étaient inconnues.Les rapports citant le procureur affirmant que l’incendie criminel était passible d’une peine de 10 ans de prison.Mémoires de Notre-Dame Cathédrale de Paris en avril 2019. « Après Notre-Dame, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, au cœur de Nantes, est en flammes », a écrit le président français Emmanuel Macron sur Twitter. « Un soutien à nos pompiers qui prenez tous les risques pour sauver ce joyau gothique de la ville. »A Nantes, plus de 100 pompiers ont réussi à étouffer l’incendie après plusieurs heures. La fumée montait toujours de la cathédrale à midi mais l’incendie était complètement éteint dans l’après-midi.Une fois l’incendie maîtrisé, le Premier ministre français Jean Castex s’est rendu à Nantes le 18 juillet et a rendu hommage au «dévouement et au professionnalisme» de la pompiers Reportage supplémentaire par Associated Press

