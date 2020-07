Un avocat affirme que Depp était un agresseur misogyne de l’ex-épouse Heard – betanewsfr

Par JILL LAWLESS LONDON (AP) – Un avocat du tabloïd britannique The Sun a affirmé lundi que Johnny Depp était «un toxicomane désespéré» dont la violence envers l’ex-épouse Amber Heard était alimentée par la misogynie et une combinaison toxique de boisson, de drogue, de jalousie et de colère . L’avocat Sasha Wass résumait le procès en diffamation de Depp contre le journal à propos d’un article alléguant qu’il avait agressé physiquement Heard – un procès de célébrités à enjeux élevés dans lequel la réputation des deux anciens époux est en jeu. Depp poursuit News Group Newspapers, l’éditeur de The Sun, et le rédacteur en chef du journal, Dan Wootton, devant la Haute Cour de Londres pour un article d’avril 2018, qui le qualifiait de «batteur d’épouse». Il nie fermement avoir été violent envers Heard. L’affaire doit se terminer mardi, mais le juge Andrew Nicol ne devrait pas rendre sa décision avant plusieurs semaines. «Il ne fait aucun doute que M. Depp a régulièrement et systématiquement abusé de sa femme», a déclaré Wass dans sa plaidoirie finale. «La description qu’il est un batteur de femme est tout à fait véridique.» Elle a dit que Depp était «un toxicomane désespéré qui a perdu à plusieurs reprises sa maîtrise de soi et toute capacité à contenir sa colère. «Le caractère de M. Depp lui-même imprègne toutes les preuves dans cette affaire – ses preuves bien documentées de violence et de destruction au cours de sa vie d’adulte qui se sont produites lorsqu’il était sous l’influence de l’alcool et de la drogue. Depp, 57 ans, et Heard, 34 ans, se sont rencontrés sur le tournage de la comédie de 2011 «The Rum Diary» et se sont mariés à Los Angeles en février 2015. Heard a demandé le divorce l’année suivante, et le divorce a été finalisé en 2017. Les anciens époux ont tous deux été au tribunal pendant trois semaines de témoignage dans le grand palais de justice néo-gothique, bien que Depp ne soit pas venu lundi. Des avocats, des journalistes et des membres du public, répartis dans plusieurs salles d’audience liées à la vidéo pour permettre une distanciation sociale, ont entendu des détails sinistres sur la relation tumultueuse du couple. Les preuves ont révélé une consommation d’alcool et de drogues prodigieuses, des disputes furieuses, des objets lancés et un dépôt d’excréments laissé dans un lit – que ce soit par un chien ou un humain est contesté. La défense du Sun s’appuie sur 14 allégations faites par Heard de la violence de Depp entre 2013 et 2016, dans des contextes tels que son île privée aux Bahamas, une maison louée en Australie lors du tournage d’un film «Pirates des Caraïbes» – où le doigt de Depp a été sectionné dans des circonstances contestées – et le penthouse du centre-ville de Los Angeles du couple, qui a été saccagé lors des altercations du couple. Wass a déclaré que la première année de la relation, au cours de laquelle Depp était sobre, était «idyllique», mais que la violence a commencé en 2013 après sa rechute. Pendant quatre jours dans la barre des témoins la semaine dernière, Heard a affirmé que Depp s’était envolée dans une rage jalouse contre ses co-stars, dont James Franco et Billy Bob Thornton, et s’était transformée en un violent alter ego qu’il a appelé «Le monstre» sous l’influence de l’alcool et drogues. Elle l’a accusé de l’avoir giflée et frappée et de lui avoir jeté des bouteilles «comme des grenades», et a affirmé qu’elle craignait souvent pour sa vie pendant leur relation. Wass a déclaré que pour Depp, «la combinaison… de boisson, de drogue, de jalousie et de colère était mortelle». Le témoignage de Heard a été soutenu par des témoins, dont sa sœur Whitney Henriquez, qui a déclaré avoir vu Depp frapper Heard «plusieurs fois» lors d’un fracas au penthouse du couple à Los Angeles en mars 2015. Depp, qui a témoigné pendant près de cinq jours, a qualifié ses allégations de « Canular » et a affirmé que Heard était l’agresseur au cours de leur relation instable. Il a reconnu avoir consommé une grande variété de drogues, notamment de la marijuana, de la cocaïne et des analgésiques opioïdes, mais a nié que les drogues le rendaient violent. Les anciens partenaires romantiques de Depp, Vanessa Paradis et Winona Ryder, ont signé des déclarations écrites de témoins affirmant qu’il n’avait jamais été violent envers eux, et plusieurs employés actuels ou anciens ont témoigné en faveur de Depp. Wass a déclaré que ces témoins étaient «corrompus» parce qu’ils comptaient sur Depp pour leurs moyens de subsistance et étaient «venus au tribunal pour mentir pour leur patron». Résumant les arguments de la défense, Wass a déclaré qu ‘«une profonde misogynie… était à l’origine de la colère de M. Depp». « Il a créé un personnage misogyne de (Heard) comme le stéréotype d’une femme lancinante », a déclaré Wass. Elle a déclaré que Depp avait qualifié Heard de «chercheur d’or, de musaraigne et d’adultère» afin de la discréditer. Il a également utilisé un langage grossier sur les femmes dans des textes à des amis qui ont été lus au tribunal – malgré son aspiration déclarée à être un «gentleman du Sud». Wass a déclaré que le couple était séparé par «un choc des cultures et un choc des générations». Elle a dit que Depp avait glamourisé la culture de la drogue et avait une «clique de mâles vieillissants», mais aspirait également «à être le gentleman du Sud avec une jeune et belle épouse». Wass a déclaré qu’un gentleman du Sud avait besoin d’une «femme suppliante» – et Heard, un quart de siècle plus jeune que Depp, n’était pas prêt à remplir ce rôle. « SP. Heard a toléré la violence et les abus parce qu’elle aimait M. Depp et qu’elle croyait être capable de le guérir », a déclaré l’avocat – mais ses tentatives pour aider Depp à« bannir son monstre »n’ont fait que déclencher son ressentiment. L’avocat de Depp doit prononcer son discours de clôture mardi.

