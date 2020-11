Un avion à réaction français de Dubaï tué dans un accident d’entraînement dans le désert

Un cascadeur français devenu l’un des célèbres «jetmen» de Dubaï a été tué alors qu’il s’entraînait dans le désert.Vincent Reffet est décédé mardi matin à Dubaï, a déclaré son employeur, Jetman Dubai, dans un communiqué. : « C’est avec une tristesse inimaginable que nous annonçons le décès du pilote de Jetman Vincent (Vince) Reffet. » Vince était un athlète talentueux et un membre très apprécié et respecté de notre équipe. Nos pensées et nos prières vont à sa famille et à tous ceux qui l’ont connu et travaillé avec lui. »Tragédie Daredevil Vince Reffet vole sa combinaison près de la grande roue de Dubai Eye en février de cette année (Photo: EXPO 2020 / AFP / Getty) «Travailler en étroite collaboration avec toutes les autorités compétentes» à la suite du décès. L’Autorité générale de l’aviation civile des Émirats arabes unis, qui enquête sur tous les incidents aériens dans la fédération des sept cheikhs, n’a pas immédiatement commenté. M. Reffet, un homme de 36 ans. ancien d’Annecy dans le sud-est de la France, était devenu bien connu pour ses vols avec Jetman Dubaï, dont beaucoup sont devenus viraux sur les réseaux sociaux. « Tout ce que nous faisons est quelque chose de nouveau », a-t-il déclaré dans une interview le mois dernier. «Nous avons tellement de rêves et la vie est si courte.» La vie à la limite Les coéquipiers de M. Reffet comprenaient son compatriote Fred Fugen et un pilote émirati, Ahmed Alshehhi (Photo: AP Photo / Kamran Jebreili) Jetman Dubai, fondé par l’aventurier suisse Yves Rossy , des athlètes athlètes qui filent dans le ciel avec des ailes quadrimoteurs en carbone-Kevlar attachées dans le dos.Les coéquipiers de M. Reffet comprenaient son compatriote français Fred Fugen et un pilote émirati, Ahmed Alshehhi. Leurs ailes ont une portée de vol de 50 km, une vitesse maximale de plus de 248 mph et peuvent atteindre une altitude de 20000 pieds Sous la marque XDubai, qui est associée au prince héritier de Dubaï, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, les jetmen ont survolé le plus haut bâtiment du monde, le gratte-ciel Burj Khalifa, alors qu’ils atteignaient près de 6000 pieds au-dessus du front de mer de Dubaï.En 2015, M. Reffet et M. Rossy ont volé aux côtés d’un avion à deux étages Airbus A380 d’Emirates au-dessus de Dubaï. . M. Reffet a déclaré à l’époque: «C’est la sensation de liberté. «Déjà, tu sais, quand je fais du parachutisme, j’ai comme ce sentiment de liberté – je peux à peu près aller où je veux mais toujours descendre.« Avec cette machine … je peux voler comme un oiseau. Vincent Reffet – Un homme qui aimait vivre dangereusement Vincent Reffet est né en 1984 de parents qui étaient tous deux parachutistes. Il a fait son premier saut en solo en 2000, puis est devenu un champion du monde à Freeflying, un événement de parachutisme en équipe qui comprend des orientations corporelles verticales et des vitesses beaucoup plus élevées que la chute libre traditionnelle. Il était rarement loin de son «partenaire dans le crime» des Soul Flyers, Frédéric Fugen, et le duo a dominé le sport entre 2004-9, et est également devenu un expert en Base jumpers et en wingsuit. En avril 2014, lui et Fugen ont battu le record du monde de base jump de la ville en sautant du haut du plus haut bâtiment du monde, le gratte-ciel Burj Khalifa de 828 m (2716 pieds) à Dubaï. Faisant partie de l’équipe de France de parachutisme Freefly, Reffet a été sacré champion du monde en 2004 et a remporté des médailles d’or aux championnats du monde en 2005, 2006, 2008 et 2009. Parmi ses nombreux exploits, il avait fait du parachutisme à 10 000m au-dessus du Mont-Blanc et du Base-jump. de la Jungfrau, tous deux dans les Alpes, dans un avion en mouvement. En 2015, Reffet et Fugen ont commencé à piloter l’aile à réaction Jetman et ont été les principaux pilotes de démonstration depuis lors. Il laisse dans le deuil sa femme de trois ans, Agnès.

