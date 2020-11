Un autre smartphone Motorola à petit budget est en route

Le Moto G8 Play est arrivé en octobre 2019 et le Moto G9 Play a été dévoilé en août 2020. Motorola raccourcit maintenant encore plus son cycle de mise à niveau et se prépare à dévoiler un modèle de dixième génération dans un proche avenir.

Exactement ce que vous attendez d’un Motorola à petit budget Steve Hemmerstoffer est de retour de son dernier voyage dans le futur avec rend un futur smartphone Motorola, qu’il pense être le Moto G10 Play, qui utilise le numéro de modèle XT-2117. Du point de vue du design, l’appareil arbore un écran plat de 6,5 pouces associé à des lunettes minces, un front légèrement plus épais et un grand menton. Rien de tout cela n’est surprenant compte tenu du prix du budget. La technologie d’encoche utilisée sur le Moto G9 Play de génération précédente a été remplacée par une implémentation plus moderne de perforation qui abrite la caméra selfie. Malheureusement, ses spécifications n’ont pas été divulguées. En parlant des caméras, l’arrière du smartphone comprend une bosse en forme de cercle. À l’intérieur se trouvent un flash LED et trois capteurs qui agissent vraisemblablement comme des caméras principales, de profondeur et macro.

Les autres détails remarquables incluent un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et une grande batterie de 4850 mAh. Il y a aussi une prise casque 3,5 mm.

Date d’annonce du Motorola Moto G10 Play

Steve Hemmerstoffer pense que le Moto G10 Play, ou peu importe ce que Motorola choisit de l’appeler, sera officiellement dévoilé dans les prochaines semaines.