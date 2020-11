Un autre lot de montres intelligentes Garmin est en vente à d’excellents prix sur Amazon

Bien qu’il puisse sembler insensé de faire de gros achats technologiques si près de Black Friday, alors que tous les grands détaillants et fabricants d’appareils devraient offrir les plus grandes remises de l’année sur les gadgets les plus en vogue, il est également important de se rappeler qu’un oiseau dans la main en vaut souvent deux dans la brousse.

Par exemple, les dernières offres d’Amazon sur un certain nombre d’appareils portables Garmin relativement populaires et très bien évalués, qui suivent de près un autre lot d’offres spéciales attrayantes pour les fans inconditionnels de la marque.

Cette fois-ci, le La montre intelligente Vivoactive 4 est objectivement le meilleur produit en vente en termes de rapport qualité-prix, coûtant environ 100 $ de moins que son prix habituel de 349,99 $ dans une taille de 45 mm et deux options de couleur. Commercialisé il y a un peu plus d’un an, ce n’est pas exactement ce que nous appellerions un «tueur» Apple Watch à part entière, mais avec jusqu’à 8 jours d’autonomie, une connectivité GPS autonome, un moniteur de fréquence cardiaque intégré , et un capteur Pulse Ox à la pointe de la technologie en remorque, le Garmin Vivoactive 4 dépasse sans doute le seul légèrement moins cher Fitbit Versa 3.

Bien que la beauté soit dans l’œil du spectateur, nous sommes sûrs que beaucoup d’entre vous apprécieront l’écran circulaire de 1,3 pouce de ce mauvais garçon beaucoup plus que les motifs carrés de Les dernières montres intelligentes de Fitbit, sans parler de la longue liste de fonctionnalités, comprend également tout, du suivi du sommeil à la surveillance de l’énergie corporelle et du cycle menstruel, ainsi que de la prise en charge du paiement du poignet et du stockage de musique dédié pour le téléchargement de chansons et de listes de lecture depuis Spotify, Deezer et Amazon Music.

Curieusement, le plus petit Vivoactive 4S de 40 mm est en fait un peu plus coûteux en ce moment, enregistrant des réductions allant de 65 $ à 86 $ à partir d’un PDSF identique de 349,99 $ dans plusieurs teintes différentes.

Comme son nom l’indique, la Garmin Instinct Solar est une montre intelligente à énergie solaire avec un design robuste résistant aux chocs, aux températures extrêmes et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 100 mètres, ainsi qu’une boussole 3 axes et un altimètre barométrique intégrés, un cœur la technologie de surveillance du taux et un capteur Pulse Ox qui coûte normalement 399,99 $. Ledit prix catalogue est réduit de 100 $, soit 25%, pour une durée limitée seulement, ce qui en fait une offre de vacances très intéressante pour les amateurs de plein air.

Il en va de même pour les montres intelligentes GPS multisports Garmin Fenix ​​5X Sapphire, Fenix ​​5S Plus et Fenix ​​6 Sapphire qui sont en vente à des rabais massifs allant de 150 $ à 286 $ au moment de la rédaction de cet article, bien que compte tenu des prix généralement exorbitants de ces modèles particuliers, il y a de très bonnes chances que des offres encore meilleures soient bientôt disponibles.