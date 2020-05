Un autre G.I. Joe Movie in the Works, destiné à étendre le monde – / Film

Encore un autre G.I. Joe le film est en développement chez Paramount, car il est évident que quelqu’un là-bas pense que c’est encore une franchise majeure et bancable.

Paramount et Hasbro sont actuellement en négociation avec l’équipe de rédaction de Joe Shrapnel et Anna Waterhouse, qui a fait un polissage non crédité sur la prochaine Yeux de serpent: G.I. Joe Origins film, pour écrire une suite destinée à étendre encore plus le monde de la fiction.

Selon The Hollywood Reporter, ce nouveau film est censé s’appuyer sur ce que nous voyons dans Yeux de serpent: G.I. Joe Origins, « Ce qui en fait pas tout à fait une suite mais plutôt une expansion pour emmener les spectateurs plus profondément dans le monde de Joe. »

Avec seulement deux G.I. Joe films sortis au cours de la dernière décennie et plus – 2009 G.I. Joe: la montée de Cobra et 2013 G.I. Joe: Représailles, aucun d’eux n’a laissé une marque durable sur la culture pop – le public moderne se soucie-t-il vraiment de cette propriété? Ou s’agit-il d’un cas où Paramount s’est engagé dans un pot après avoir conclu un accord de distribution avec Hasbro et tenté de «faire de G.I. Joe arrive »dans les années 2020?

Il semble que cette propriété soit morte dans l’eau en ce moment, mais peut-être que les gens s’en soucieront Yeux de serpent: G.I. Joe Origins parce qu’il met en vedette Henry Golding, la charmante et belle étoile de Crazy Rich Asians et Noël dernier. Mais de l’extérieur, Paramount accorde énormément confiance à ce film s’ils misent sur des personnes suffisamment intéressées pour rester dans le coin. L’idée que les gens vont être tellement excités après avoir vu rouge le point de vue du réalisateur Robert Schwentke Œil de vipère Qu’ils alignent pour une quasi-suite n’est pas une chose sûre… mais je suppose que rien n’est sûr dans cette entreprise, alors bien sûr, allez-y. Bonne chance, Paramount et Hasbro. Frappez-les morts.

En plus de polir le Œil de vipère scénario, Shrapnel et Waterhouse ont également travaillé sur Captain Marvel, The Aftermath, Seberg, Le remake à venir de Netflix du classique littéraire gothique de Daphne du Maurier Rebecca, Adaptation légendaire de Brian K. Vaughan et de Tony Harris Ex Machina (dont la version cinématographique est intitulée La grande machine), et un remake du mystère du meurtre d’Agatha Christie Et puis il n’y en avait pas.

Yeux de serpent: G.I. Joe Origins est actuellement daté du 23 octobre 2020, mais comme pour tout ce qui vise à sortir cette année, cette date pourrait changer à mesure que la pandémie de coronavirus se poursuit.

