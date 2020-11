Un as «éblouissant» de 40 millions de livres sterling peut être vendu à bon marché; Newcastle et Leicester enthousiastes – .

CAME FR2022 Batterie AGM solaire CAME 12V 40A - CAME

FR2022 Batterie AGM CAME Etanche avec une alimentation en 12 V et 40 Ah. Peut être installée dans un coffret (en option) ou prévoir un espace au sol. Dimensions : 197x170x165 (mm). Cette batterie est à privilégier pour des zones géographiques peu ensoleillées. Prévoir 2 batteries.