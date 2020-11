Un as de Liverpool de «  classe mondiale  » prêt à jouer dans une position inconnue après un coup «  dévastateur  » – .

Photo de John Powell / Liverpool FC via Getty Images

L’arrière gauche de Liverpool, Andy Robertson, a déclaré sur le site officiel du club qu’il était prêt à jouer en tant que défenseur central contre Leicester City ce week-end.

Les Reds affronteront Leicester à Anfield en Premier League dimanche soir.

Virgil van Dijk et Joe Gomez sont blessés, alors qu’il y a des doutes sur Fabinho, qui est un milieu de terrain défensif de métier mais a opéré en défense centrale.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a récemment suggéré que Robertson pourrait être déployé en défense centrale malgré le fait que l’international écossais soit un arrière gauche par le commerce.

Décrit comme «de classe mondiale» par la légende de Liverpool et entraîneur des Rangers Steven Gerrard sur le site officiel des Reds en novembre 2019, le joueur de 26 ans a déclaré qu’il était prêt à jouer le défenseur central contre les Foxes.

Ruiner Manchester United | Football Manager 2021 # 1

mariée

742660

Ruiner Manchester United | Football Manager 2021 # 1

/static/uploads/2020/11/679393_t_1605547123.jpg

679393

centre

Robertson a déclaré au site officiel de Liverpool: «Je ne pense pas l’avoir fait auparavant, mais si le manager pense que c’est une option, alors je jouerai et le ferai au mieux de mes capacités. Tout ce que le manager me demande, je le ferai. Ecoutez, si cela devient une option ou si cela devient le cas, comme je l’ai dit, je le ferai de mon mieux et je ferai de mon mieux, comme je le fais dans n’importe quel autre poste.

«Les arrières centraux ont été durement touchés – les blessures à long terme de Joey et Virg, ce qui est dévastateur, et Fab sur le chemin du retour et des choses comme ça. Écoutez, nous avons encore des options. Si je suis l’un d’entre eux, qu’il en soit ainsi. Tous les gars ici, nous pouvons tous nous adapter à différentes positions et faire de notre mieux dans ces positions.

Mouvement risqué?

Robertson n’a jamais joué en défense centrale dans un match de compétition, et contre le rythme de Jamie Vardy en forme, ce serait un risque pour Klopp d’y jouer contre l’Écossais.

Cependant, il est encourageant que le joueur de 26 ans soit prêt à jouer dans une cause inconnue pour aider l’équipe.

Photo par Andrew Couldridge / Piscine via Getty Images

Dans d’autres nouvelles, un homme de 18 millions de livres aurait licencié un agent après avoir raté le déménagement de West Ham

Partager : Tweet