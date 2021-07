Un anime Solo Leveling est-il prévu ? Tout ce qu’il y a à savoir sur le webtoon

Solo Leveling est une série sud-coréenne de webtoon d’action et de science-fiction qui raconte l’histoire d’un monde où des portails ou des portes le reliant au royaume des monstres s’ouvrent. Des individus choisis au hasard découvrent soudainement qu’ils ont désormais des pouvoirs spéciaux. Dix ans passent, et le protagoniste, Sung Jin-Woo, est maintenant un chasseur, membre d’un groupe sélectionné d’individus doués qui luttent contre les monstres. Cependant, Jin-woo a l’honneur douteux d’être le chasseur le plus faible du monde. Cela change à la suite d’une mission désastreuse. Il découvre qu’il a désormais une nouvelle capacité qui lui permet de voir un journal de quête qui peut l’aider à gravir les échelons et à devenir le chasseur le plus puissant du monde. Si vous vous demandez quand sortira l’anime Solo Leveling, nous avons ce qu’il vous faut.

Date de sortie de Solo Leveling Saison 1

Solo Leveling est une série manhwa écrite par Chugong et illustrée par Jang Sung-rak (ou Dubu). Son premier numéro est sorti sur KakaoPage le 4 mars 2018. Exactement deux ans plus tard, le 19 mars 2020, la première saison du manhwa s’est achevée. La saison 2 a commencé à être publiée le 1er août 2020. À l’origine, la série a commencé comme un roman web sud-coréen écrit par Chugong en juillet 2016. C’est maintenant l’une des séries de manhwa les plus populaires au monde. Les fans ont traduit le manhwa en plusieurs langues. Quant à l’anime Solo Leveling, voici ce que nous savons.

Aucune déclaration officielle n’a encore été publiée pour confirmer ou infirmer le développement d’un anime Solo Leveling. Cependant, l’énorme popularité du matériel source a assuré un intérêt considérable pour l’anime. Les fans se sont rendus sur diverses plateformes de médias sociaux pour spéculer sur une éventuelle adaptation en anime. Il existe même une pétition Change.org qui demande à Netflix de réaliser l’adaptation. Depuis l’été 2021, elle a recueilli plus de 200 000 signatures.

Tower of God, Noblesse et The God of High School sont quelques-unes des séries de manhwa bien connues qui ont été transformées en anime. Un drame et un jeu seraient en cours de création avec le manhwa comme matériau de base, et une adaptation en anime ne devrait pas tarder. Si le développement de l’anime est annoncé dans les prochains mois, attendez-vous à ce que la saison 1 de Solo Leveling sorte en 2022.

Spoilers de la saison 1 de Solo Leveling

Dans la saison 1, nous pourrions voir comment Sung Jin-Woo se transforme du chasseur le plus faible au plus fort. Au départ, lui et d’autres chasseurs faibles faisaient des raids dans des donjons de bas niveau. Au cours d’une de ses excursions, lui et ses camarades peuvent se retrouver dans un double repaire. Jin-Woo peut se sacrifier dans le combat entre les chasseurs et le boss du second repaire. Cela lui vaudra probablement le statut de “joueur” et l’accès au livre de quête.

Plus tard, il pourrait se réveiller dans un hôpital et découvrir que toutes les blessures critiques qu’il a reçues pendant le combat dans le donjon ont en quelque sorte été miraculeusement guéries. Le journal des quêtes pourrait commencer à lui donner des quêtes quotidiennes afin que son niveau de joueur puisse s’améliorer. L’anime établira probablement le lien fort qui unit Jin-Woo à sa sœur et à sa mère. À un moment donné, Solo Leveling pourrait présenter Cha Hae-In, un intérêt amoureux potentiel pour Jin-Woo.