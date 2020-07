Un an après l’annonce d’Erangel 2.0 de PUBG Mobile, la carte n’a toujours pas été publiée

in

Le 27 juillet 2019, le directeur général de l’édition mondiale de Tencent Games, Vincent Wang, est monté sur scène au PUBG Mobile Le Club Open (PMCO) a partagé la finale mondiale du printemps pour faire une annonce passionnante. Erangel 2.0, une version remaniée de la carte classique, avec de meilleurs graphismes, une meilleure texture et une meilleure qualité globale, arriverait «très bientôt» dans le jeu.

Aujourd’hui marque le premier anniversaire de cette annonce, et à part quelques vagues réponses de Tencent, les joueurs ne savent toujours pas quand la carte tombera. PUBG Mobile.

Au cours de l’année écoulée, Tencent a commenté à plusieurs reprises Erangel 2.0. En janvier, Tencent a déclaré qu’il souhaitait que la carte «soit absolument la meilleure possible» et qu’elle était «toujours en cours de développement». Cette même réponse a été donnée à tous les joueurs qui se renseignaient sur la carte sur les profils sociaux du jeu.

Au cours de la même période, des tonnes de nouvelles fonctionnalités sont venues PUBG Mobile. Cela inclut un nouveau mode TDM, un mode de domination, un mode d’équipement de rage, un mode infecté, de nouvelles cartes pour ces modes, de nombreuses nouvelles armes, des événements et bien plus encore. Le plus gros ajout est venu le mois dernier, qui était un PUBG Mobile carte classique exclusive appelée Livik.

Tencent a fait des commentaires sur Erangel 2.0 lors du dévoilement de Livik le 26 juin. Il avait dit que la carte recevait une «touche finale».

Capture d’écran via Tencent

Il est possible que l’équipe de développement se soit heurtée à des obstacles lors du développement de la nouvelle carte ou que la pandémie mondiale COVID-19 ait jeté une clé proverbiale dans leurs plans. Quoi qu’il en soit, le battage médiatique initial à propos d’Erangel 2.0 a considérablement diminué, seule une petite partie de la communauté demandant toujours sa sortie.

Et bien qu’il n’y ait aucun moyen de prédire avec précision quand Erangel 2.0 arrivera PUBG Mobile, la carte a été ajoutée le mois dernier pour la version chinoise du jeu, Jeu pour la paix. Dans le passé, les fonctionnalités présentes dans Jeu pour la paix ont chuté PUBG Mobile en quelques semaines.

D’autres, comme la carte Bibliothèque avec un mode de jeu d’armes à feu, qui sortira en PUBG Mobile le 31 juillet, arrive après trois mois de Jeu pour la paix.

