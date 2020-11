Un agent libre répond lorsqu’on lui demande s’il rejoindrait Tottenham Hotspur – .

in

Jack Wilshere a déclaré sur le podcast Super 6 qu’il ne rejoindrait pas Tottenham Hotspur s’ils venaient le chercher.

Wilshere a clairement indiqué qu’il était un homme d’Arsenal et a déclaré que même si l’entraîneur-chef de Tottenham, Jose Mourinho, l’appelait, il n’accepterait pas de déménager aux Spurs.

Le milieu de terrain de 28 ans est un agent libre pour le moment, ayant quitté West Ham United en octobre 2020.

Wilshere a déclaré sur The Super 6 Podcast lorsqu’on lui a demandé de rejoindre potentiellement Tottenham, tel que transcrit par The Daily Mail: «Ah j’aime Mourinho aussi, je pense que c’est un entraîneur incroyable. Mais je ne pense pas que je pourrais le faire! Soyons honnêtes aussi, ils ne m’auraient pas!

«Je ne pense pas que je pourrais, pour être honnête. Ce n’est pas comme si Arsenal s’était débarrassé de moi et m’avait mis à la porte et qu’il y avait un mauvais pressentiment, ils m’ont proposé un marché et je voulais essayer autre chose. Je suis un homme d’Arsenal.

Tottenham Hotspur ne viendra pas appeler

Wilshere est venu à l’académie des jeunes d’Arsenal et a joué régulièrement pour la première équipe pendant plusieurs années.

Des blessures ont affecté l’Anglais pendant son séjour chez les Gunners, et son passage à West Ham l’a vu lutter pour le temps de jeu.

Il est difficile de voir Tottenham faire un geste pour Wilshere de si tôt, car il est un ancien joueur d’Arsenal et il est peu probable qu’il joue semaine après semaine dans l’équipe actuelle de Mourinho.

Quelle est la prochaine étape pour Jack Wilshere?

Il sera intéressant de voir ce qui se passe avec Wilshere maintenant. Le joueur de 28 ans est un très bon milieu de terrain qui pourrait encore faire un travail pour un club de Premier League.

