Un agent libre pourrait rejoindre Barcelone après que Liverpool l’ait refusé – .

in

Photo de David Aliaga / MB Media / Getty Images

Ezequiel Garay pourrait rejoindre Barcelone après avoir été refusé par Liverpool, champion de Premier League, selon Sport.

Vous seriez pardonné de supposer que les achats de panique sont autant une tradition hivernale en Catalogne que la fête des rois.

Cette année, c’était Martin Braithwaite, descendu de Leganes dans des circonstances controversées. En 2019, l’ancien homme de Portsmouth, Kevin Prince-Boateng, s’est ébranlé au Camp Nou.

Et alors que Gerard Pique a entravé lors de la défaite 1-0 de la semaine dernière contre les nouveaux favoris du titre, l’Atletico Madrid, les larmes aux yeux et sa saison potentiellement terminée, les pires craintes du Barca se sont réalisées.

Les 7 pires signatures de Pep Guardiola de tous les temps

mariée

755480

Les 7 pires signatures de Pep Guardiola de tous les temps

/static/uploads/2020/11/684006_t_1606418936.jpg

684006

centre

Cela en dit long sur le faible bilan de recrutement du Barça qui, avec Pique dehors pour le prévisible, Clement Lenglet et le permanent Samuel Umtiti sont les seuls défenseurs centraux à la disposition de Ronald Koeman.

Mais ils disent que la misère d’un homme est la fortune d’un autre.

Et, selon Sport, l’agent libre de 34 ans, Garay, pourrait être l’homme pour remplir les bottes de Pique jusqu’à la fin de la saison.

Fotopress / Getty Images

Fabrizio Romano a revendiqué sur son Here We Go podcast que Liverpool, qui subit sa propre crise de blessures défensives, a refusé de signer un international argentin de 34 ans qui est sans club depuis son départ de Valence à court d’argent cet été.

Mais, avec Manchester City exigeant une somme importante pour la cible principale Eric Garcia, Barcelone n’a peut-être pas d’autre choix que d’envisager des alternatives abordables.

Photo par Quality Sport Images / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, Report: Liverpool tient toujours au successeur de Mane à 27 millions de livres sterling malgré le snobisme en été