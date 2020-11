Un adolescent qui a rejoint Liverpool le mois dernier a été repéré à l’entraînement – et il est très grand – .

in

Liverpool a finalement annoncé son accord avec le jeune gardien Marcelo Pitaluga en octobre.

Après des mois de spéculation, le joueur de 17 ans a officiellement rejoint l’équipe de Jurgen Klopp depuis Fluminense le mois dernier.

Bien qu’il ait rejoint la formation de la première équipe à quelques reprises au début, il n’y a pas eu beaucoup de signes de Pitaluga depuis lors.

Mais il faisait partie des joueurs du nouveau centre d’entraînement AXA de Liverpool mardi – et il semble déjà être une grande unité.

Pitaluga, qui n’a que 18 ans le mois prochain, mesure 6’3 et pourrait même grandir encore.

Voici quelques clichés du jeune en formation:

Les fans de Liverpool étaient désespérés de le voir impliqué dans l’équipe senior de Klopp immédiatement après son arrivée.

Ce n’était pas tant une référence élogieuse pour Pitaluga que c’était un acte d’accusation assez accablant pour Adrian, qui a encouru assez souvent la colère des fidèles des Reds en 2020.

Alisson – dont le frère a joué avec Pitaluga à Fluminense – a été initialement blessé lorsque le jeune est arrivé le mois dernier, mais l’international brésilien est de nouveau en forme.

À 17 ans, Pitaluga a été signé comme l’un pour l’avenir, il n’y a donc aucune chance qu’il joue pour l’équipe senior de Klopp cette saison.

