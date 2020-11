Un adolescent des Spurs de 10 millions de livres sterling pourrait être en difficulté – .

in

Photo de Marc Atkins / Getty Images

Jack Clarke a fait ses débuts à Tottenham Hotspur le mois dernier.

L’ailier de 19 ans est sorti du banc pour gagner une brève apparition lors de la victoire de la Ligue Europa contre LASK au nord de Londres.

Et vous pouviez sentir la fierté et le soulagement du jeune par la suite, en disant au site Web de Tottenham que c’était un « rêve devenu réalité » et qu’il voulait juste rembourser la confiance de Jose Mourinho en lui pour l’avenir.

Mais si une rumeur est vraie, les Spurs pourraient envisager de mettre un autre obstacle sur le chemin de Clarke.

En tant qu’ailier, l’ancien joyau de Leeds United a tellement de concurrence – Gareth Bale, Lucas Moura, Erik Lamela et Steven Bergwijn, pour n’en nommer que quelques-uns.

Et selon 90 Min, les Londoniens du Nord souhaitent maintenant recruter Orbelin Pineda, le grand homme de Cruz Azul, et, si cela est vrai, c’est juste un autre obstacle auquel l’adolescent doit faire face.

L’apparition de LASK aura fait penser à Clarke – qui a rejoint pour 10 millions de livres il y a 16 mois – qu’il faisait enfin des progrès avec les Lilywhites.

Mais l’arrivée de Pineda serait un rappel sobre qu’il est encore assez loin d’être un membre régulier de l’équipe senior de Mourinho.

Photo par Mauricio Salas / Jam Media / Getty Images

