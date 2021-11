Un ado hospitalisé après avoir tenté de relever le défi du biscuit dalgona de Squid Game

Un jeune garçon de 14 ans a été hospitalisé après avoir tenté de recréer le célèbre défi du jeu Squid Game consistant à découper la forme dans un biscuit sans le casser. Ce jeu, également connu sous le nom de Dalgona, est particulièrement familier du public coréen et n’est que l’un des nombreux jeux présentés dans la série. La série à succès de Netflix présente également des itérations mortelles de 1,2, 3 soleil, le tir à la corde ou encore les billes.

Squid Game est sorti en septembre et est rapidement devenue la série la plus populaire de Netflix à ce jour. Dirigé par Hwang Dong-hyuk, ce drame de survie suit 456 candidats criblés de dettes qui sont contraints de jouer à une série de jeux d’enfants mortels dans l’espoir de remporter un énorme prix en espèces. Récemment, à l’approche d’Halloween, Netflix a célébré le succès de Squid Game en organisant une petite reconstitution, nettement moins dangereuse, de certains des jeux présentés dans la série. Alors que Squid Game semblait provoquer un pic évident des ventes pour Halloween, certains ont tenté de décourager préventivement les gens d’imiter les concours de l’émission. Plus récemment, un district scolaire de New York a carrément interdit à ses élèves de revêtir les combinaisons rouges et vertes familières, craignant que les enfants ne se blessent en essayant de copier les jeux de la série.

Maintenant, dans un nouveau fait divers, le Daily Mail rapporte qu’un garçon de 14 ans à Sydney, en Australie, s’est gravement blessé en tentant de recréer le défi du biscuit de Squid Game. Le garçon, nommé Aiden Higgie, a copié une recette de dalgona qu’il a trouvée sur TikTok, mais le mélange aurait explosé dans le micro-ondes. Il a subi des brûlures au premier degré à la main et de graves brûlures au troisième degré et des lésions nerveuses à la jambe, dont les médecins craignent qu’elles nécessitent une greffe de peau.

Ce dernier rapport n’est que l’incident le plus récent qui prouve que Squid Game a eu un impact bien plus profond sur ses téléspectateurs que le simple divertissement. Les recherches en ligne relatives à l’émission ont explosé dans le monde entier, avec un pic significatif de personnes recherchant des recettes du gâteau de Squid Game. À l’approche d’Halloween, les détaillants en particulier ont remarqué l’impact de la série sur les ventes. Vans a signalé une augmentation phénoménale des achats de chaussures de sport blanches, qui, selon l’entreprise, est principalement motivée par Squid Game.

Reste à savoir si la frénésie qui entoure actuellement la série va se calmer maintenant qu’Halloween est arrivé. Si l’on peut supposer que la demande de costumes diminuera sensiblement, on ne peut pas en dire autant du désir des gens de recréer les jeux de l’émission. Le succès de Squid Game est en grande partie dû au fait qu’il a été diffusé dans le monde entier et qu’il fait l’objet d’un véritable culte. L’un des piliers fondamentaux de l’émission est l’utilisation de jeux d’enfance simples, ce qui la rend malheureusement facilement reproductible par les adultes comme par les enfants. Bien que le risque de jeux inspirés de Squid Game soit peut-être atténué par le passage du mois d’octobre, il est possible que d’autres cas soient signalés, car la popularité de la série continue de monter en flèche, même dans les cours de récréation.