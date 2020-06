Umbrella Academy Saison 2: date de sortie, résumé, distribution

– – –

Mises à jour de la saison 2 d’Umbrella Academy: La particularité de The Umbrella Academy est peut-être que ses personnages ne montrent pas les super-héros idéaux classiques. Disons, comme Superman ou Captain America pour donner deux exemples remarquables. Non, les héros de The Umbrella Academy sont des personnalités avec des blessures et des conflits non résolus.

Le showrunner de la série est Steve Blackman (Fargo, Altered Carbon). Il est également producteur exécutif avec Jeff F. King (Main de Dieu), Keith Goldberg et Mike Richardson.

Umbrella Academy Saison 2: Résumé

Un fait nécessaire pour reconnaître la série est qu’elle se déroule dans un autre univers. Ici, le président américain John F. Kennedy n’est pas tué à Dallas en 1963. Dans la saison 1, l’histoire originale du groupe est racontée.

En 1989, le même jour, 43 enfants naissent. Leurs mères ne présentent aucun symptôme de grossesse jusqu’à la veille de l’accouchement. Et ils ne sont pas liés les uns aux autres. Le milliardaire Sir Reginald Hargreeves adopte environ sept de ces bébés. Ils font préparer The Umbrella Academy à ces enfants. C’est pour le moment où ils sont prêts à sauver le monde.

Ce que Hargreeves n’a pas compris, c’est que lorsque ces enfants arrivent à l’adolescence, les combats éclatent et le groupe se sépare. C’est là que commence le premier chapitre de The Umbrella Academy. C’est le moment où les six membres vivants du groupe se rencontrent au moment de la mort de leurs parents. Et ils constatent qu’ils doivent aller ensemble pour arrêter la fin du monde.

Umbrella Academy Saison 2: Personnages

Le groupe comprend les personnages suivants:

Vanya / Number Seven, également connu sous le nom de The White Violin, possède la force de convertir les ondes sonores en une force désastreuse.

Luther / Spaceboy / Number One, un astronaute au pouvoir surhumain.

Diego / The Kraken / Number Two possèdent la capacité de lancer les couteaux.

Alison / The Rumor / Number Three possèdent la compétence pour contrôler la réalité avec des mensonges.

Klaus / La Séance / Numéro quatre est capable de parler aux morts et avec la force de la télékinésie.

Le numéro cinq est celui qui peut voyager dans le temps.

Ben / Number Six peut retirer les tentacules de son corps.

Umbrella Academy Saison 2: Cast

Netflix déclare que la saison 2 aura le même casting principal à partir de la première saison. Il sera composé de la distribution suivante:

Ellen Page jouant le rôle de Vanya,

Tom Hopper jouant le rôle de Luther / Spaceboy

David Castañeda comme Diego / The Kraken

Emmy Raver-Lampman en tant que Alison / The Rumor

Robert Sheehan comme Klaus / The Séance

Aidan Gallagher en tant que numéro cinq

Justin Min comme numéro six

