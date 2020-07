Umbrella Academy Saison 2: ce qu’il y a de prévu pour la suite

in

Comme tous ceux qui suivent The Umbrella Academy sur le géant du streaming Netflix le savent bien, la série a été adaptée à partir d’une série de bandes dessinées qui porte le même titre et qui a été écrite par l’auteur Gerard Way ainsi que Gabriel Ba.

Vous savez tous à quel point cela a fait la différence la première fois qu’il est sorti sur la plateforme de streaming en ligne, et les gens l’ont immédiatement apprécié.D’après les rapports que Netflix a diffusés, la première saison de The Umbrella Academy a été regardée par plus de 45 millions de foyers qui se sont abonnés, alors qu’une « vue » sur Netflix équivaut à soixante-dix pour cent pour un épisode au moins.

Une prévision au-delà de la 2e saison?

Et maintenant, le même fournisseur de services de streaming a publié une excellente nouvelle pour tous les fans, à savoir qu’elle a enjoint une suite à Umbrella Academy. Les créateurs de la série ont officiellement donné leur feu vert pour avoir un nouveau lot d’épisodes pour une nouvelle suite du show.

The Umbrella Academy Saison 2 : La famille se réunit pour sauver le monde, dans 3 semaines sur Netflix https://t.co/OSpoH7usqI — Critictoo (@Critictoo) July 13, 2020

Il est connu que Way et Ba ont tous deux écrit jusqu’à trois volumes de The Umbrella Academy qui sont ;

La suite de l’Apocalypse

Dallas

Hôtel Oblivion

Ces livres indiquent directement que tous les fans pourraient même avoir une troisième saison à venir. Si l’on s’en tient aux volumes des livres publiés, on ne s’arrêtera surement pas à deux saisons.

Le Plot de la deuxième saison



Nous avons vu après la première saison que Numéro Cinq a utilisé ses compétences en matière de voyage dans le temps pour sauver tous ses frères et sœurs de la ruine alors que tout le monde était détruit.

Trailer de la saison 2 de #TheUmbrellaAcademy. Le 31 juillet sur Netflix.☔ pic.twitter.com/kUvNMb2Lqy — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) July 8, 2020

Ainsi, nous allons rencontrer nos enfants de Hargreeves dans la deuxième saison qui se déroulera dans une nouvelle époque ainsi qu’un nouveau lieu pendant qu’ils cherchent comment ils vont résoudre le désordre qui a déjà été créé. Cela signifie qu’ils vont s’occuper de Vanya, leur soeur, qui est la principale raison de l’apocalypse. Nous les reverrons le 31 juillet 2020.