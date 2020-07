– – – – – – La saison 1 de l’Ultraman a frappé Netflix en avril de l’année dernière, qui était déjà au top du streaming. Il y a eu du buzz au sujet de la prochaine série animée parmi les passionnés et des critiques positives de la part des critiques Premise !!!!! Peut-être qu’Ultraman est le dernier de la série animée précédemment de l’ULTRA Q qui est assez célèbre au Japon et en Occident. Parlant de son histoire, c’était la série de dessins animés de 1966 à 1967 et la série était diffusée par TBS (Tokyo Broadcasting System). La série de dessins animés parlait de l’invasion du monstre géant extraterrestre depuis l’espace occupant le territoire terrestre et d’un groupe de personnes qui les combattaient. En conclusion, il s’agissait de forces de défense intergalactiques et ultra-frères. Que pouvons-nous attendre de la saison 2 ??? L’attente pour la saison a augmenté avec le succès de la saison précédente. Avec Shinjiro, un lycéen enfile à nouveau le costume Ultra-man pour devenir le super-héros pour sauver le monde. Il y a la même attente sans que la taille d’Ultra-man ne change. Cela sera basé sur le même scénario de manga. L’anime basé au Japon a également fait sa puissante influence dans la culture occidentale. Casting et autres œuvres L’Ultraman a été créé par Eiji Tsuburya et Akira Sasaki et conçu par Tohl Narita. Shin Hayata, interprété par Susumu Kurobe, a circulé dans la série de dessins animés de 1966. Adaptation romanesque d’Ultraman, écrite par Tetsuo Kinjio en août 1967, le rôle d’Ultraman est historiquement le même que celui de la série télévisée. Comics Marvel comics a annoncé en novembre 2019 son partenariat avec les productions Tsuburaya pour publier des bandes dessinées et des romans graphiques d’Ultraman intitulés La montée d’Ultraman, qui commenceront à sortir en 2020. La série vise à présenter Ultraman à la nouvelle génération. Restez connecté pour les dernières mises à jour et pour plus à venir. – – –

