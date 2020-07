Uli Hoeneß aurait parié douze bouteilles de vin rouge sur Schweinsteiger

Uli Hoeneß aurait perdu un pari avec un journaliste sur douze bouteilles de vin à cause de Bastian Schweinsteiger. Alphonso Davies appelle ses cinq meilleurs arrières latéraux et le Bayern a apparemment une grande concurrence de la Premier League dans la publicité pour Max Aarons. Vous pouvez trouver des nouvelles et des rumeurs du jour sur le Bayern ici.

FC Bayern: Uli Hoeneß aurait parié douze bouteilles de vin rouge à cause de Schweinsteiger

Uli Hoeneß aurait perdu un pari avec Christain Falk sur douze bouteilles de vin rouge à cause de Bastian Schweinsteiger. Les rapports imageJournaliste dans son livre Inside FC Bayern.

En conséquence, Hoeneß a appelé Falk pendant la saison 2003/04. Sur un article de Image de sport, dans laquelle la première nomination de Schweinsteiger pour l’équipe nationale a été demandée. Sur ce, le conseiller de Schweinsteiger est venu voir le patron de la FCB et a demandé un salaire plus élevé.

Lors de l’appel entre Hoeneß et Falk, ledit pari aurait eu lieu. Falk a donc prédit que Schweinsteiger serait dans la formation de départ dans plus de 50% des matchs allemands de la Coupe du monde 2006. Hoeneß s’y est opposé.

Schweinsteiger était dans le onze de départ de six des sept matchs allemands et Hoeneß a envoyé les bouteilles de vin rouge.

FC Bayern: Max Aarons a plusieurs offres de la Premier League

Le FC Bayern a apparemment beaucoup de concurrence dans la publicité pour Max Aarons. Selon le botteur le joueur de 20 ans a plusieurs offres de la Premier League.

Selon le rapport, l’arrière droit restera sur l’île. Dernier eu Ciel rapporte que le FC Bayern a contacté le conseiller d’Aarons.

Max Aarons: les performances de la saison dernière

compétition Appels Déchiré modèles Minutes première ligue 36 – 2 3240 Coupe FA- 3 – – 248 Coupe EFL 1 – – 4

FC Bayern: Davies nomme ses cinq meilleurs arrières latéraux

Alphonso Davies a en face 90 min qui, à son avis, trahit actuellement les meilleurs arrières latéraux du monde. Il a nommé son coéquipier Benjamin Pavard.

« J’aime vraiment Benji jouer, marquer et se préparer », a déclaré Davies. Avec Achraf Hakimi, un ancien homme de Dortmund a fait la liste.

Bukayo Saka, 19 ans, d’Arsenal et Trent Alexander-Arnold de Liverpool sont également impressionnés. Sur demande, Davies s’est également ajouté à la liste.