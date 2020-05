UK Drop 20% TVA Taxe de vente sur les bandes dessinées numériques, ComiXology suivra-t-il?

Bleeding Cool a souligné plus tôt cette année qu’un conseiller politique en lecture de bandes dessinées du gouvernement conservateur du Royaume-Uni qui achète beaucoup de choses sur ComiXology, spécifiquement placé dans les plans budgétaires pour abaisser la TVA de 20% facturée sur les publications numériques. Cela s’est produit dans la semaine après que ComiXology, propriété d’Amazon, a décidé d’arrêter de subventionner le coût des bandes dessinées numériques britanniques et européennes en a) rapprochant le taux de change de ce qu’il était réellement, b) n’absorbant pas le coût des taxes de vente et c) ajoutant quelque chose en plus de compenser tout l’argent qu’ils avaient perdu contre a) et b) au cours des cinq dernières années. En conséquence, les prix numériques ont augmenté de jusqu’à 70%, non seulement au Royaume-Uni, mais également dans l’UE, car les prix sur l’euro étaient assortis à la livre sterling.

Eh bien, hier, le gouvernement britannique a décidé de ne pas attendre la fin de l’année et que le Royaume-Uni quitte l’UE correctement pour mettre en œuvre ce changement. Les publications numériques, des bandes dessinées aux journaux en passant par les clitoris et les bibles, ont actuellement un taux zéro sur les taxes de vente.

Cette décision réduira potentiellement le coût des livres électroniques et des journaux, ce qui rendra la lecture plus accessible lorsque les gens resteront à la maison. Une étude du National Literacy Trust indique qu’un élève sur 4 bénéficiant de repas scolaires gratuits déclare lire de la fiction numériquement, contre 1 élève sur 6 qui n’est pas éligible aux repas scolaires gratuits et que plus de 45% des enfants préfèrent lire sur un appareil électronique.

Chancelier de l’Ezchequer Rishi Sunak a déclaré que le taux zéro de TVA s’appliquera désormais à toutes les publications électroniques à partir d’aujourd’hui, sept mois avant la date prévue – ce qui pourrait réduire le coût d’un livre électronique de 12 £ de 2 £, les abonnements aux journaux électroniques jusqu’à 25 £ par an et une bande dessinée de 3,99 £ par 66 pence.

Nous voulons qu’il soit aussi facile que possible pour les personnes à travers le Royaume-Uni de se procurer les livres qu’elles souhaitent tout en restant à la maison et en sauvant des vies. C’est pourquoi nous avons accéléré les plans de suppression de la TVA sur toutes les publications électroniques, ce qui permettra aux éditeurs de vendre leurs livres, magazines et journaux moins chers.

Secrétaire à la culture Oliver Dowden m’a dit:

Cet allégement fiscal sur les abonnements aux publications numériques stimulera nos éditeurs de classe mondiale, fera économiser de l’argent aux consommateurs et reflète la montée en popularité de la lecture électronique alors que nous restons à la maison pour protéger le NHS. J’espère que cela bénéficiera à l’industrie de l’information grâce à une augmentation des ventes de journaux électroniques alors qu’ils continuent de fournir un service public vital fournissant aux gens des informations précises et fiables sur le coronavirus.

ComiXology et Amazon devraient par conséquent baisser leurs prix. Peut-être pas aux prix d’avant Brezit, mais il devrait y avoir un changement notable du prix à 1 $ à 1 £ qu’ils utilisent actuellement. Mais le changement devrait également permettre aux créateurs de s’auto-publier aussi bien en version numérique qu’imprimée, car un coût important et un lourd fardeau administratif ont été instantanément éliminés. C’est le genre de chose que les gouvernements conservateurs sont censés faire – mais font rarement.

Le changement est entré en vigueur aujourd’hui. Nous regarderons pour voir si ComiXology et Amazon emboîtent le pas. Ils devraient vraiment. Peut-être suspendez-vous l’achat numérique des bandes dessinées de cette semaine jusqu’à ce que le changement arrive.

En moyenne, les éditeurs britanniques signalent une augmentation d’environ un tiers de la consommation de livres électroniques pendant la crise, certains éditeurs signalant une augmentation allant jusqu’à 50%. Rien qu’au cours des sept derniers jours, les abonnements aux médias TI ont augmenté de 200%, tandis que les nouveaux abonnés de Hearst ont augmenté de plus de 100% en glissement annuel au cours de la seconde moitié de mars.

Will de Peyer, porte-parole de la campagne fiscale Axe la lecture, a déclaré:

La suppression de la taxe de lecture avec effet immédiat est exactement la bonne réponse du chancelier en ces temps difficiles. Avec des gens qui font la bonne chose et qui restent à la maison, c’est formidable qu’ils n’auront plus à payer de taxe sur les livres électroniques pour les divertir, eux et leurs enfants.

Stephen Lotinga, Le PDG de la Publishers Association, a déclaré:

Nous nous félicitons de la nouvelle selon laquelle le gouvernement a pris cette mesure pour accélérer considérablement ses plans de suppression de la TVA sur les livres électroniques. C’est un coup de pouce pour les éditeurs, les lecteurs et les auteurs, ce qui est particulièrement important en ces temps difficiles. Nous espérons que cela permettra à plus de gens d’accéder et de bénéficier facilement du confort, du divertissement et des connaissances que les livres offrent.

Owen Meredith, Directeur général de la Professional Publishers Association (PPA), a déclaré:

L’annonce d’aujourd’hui est une nouvelle très bienvenue et une étape indispensable. L’APP a demandé que le taux zéro annoncé dans le budget soit avancé au début de l’année d’imposition et je suis heureux que le gouvernement ait écouté et agi. En ces temps exceptionnels, les consommateurs ont de plus en plus faim de sources fiables de nouvelles, d’informations et d’analyses et se tournent vers les pages des médias des magazines, à la fois imprimés et numériques. Mettre fin à la pénalité historique de la TVA numérique est désormais un avantage pour les consommateurs qui recherchent des informations et des divertissements fiables et une bouée de sauvetage vitale pour les éditeurs. Comme nous passons tous plus de temps à la maison pour arrêter la propagation de ce virus, l’abonnement à un magazine est un excellent moyen de se divertir et de s’adonner à vos passe-temps et intérêts avec un journalisme de confiance et de qualité.

Jonathan Douglas, Directeur général du National Literacy Trust, a déclaré:

Les écoles et les bibliothèques étant désormais fermées, il est essentiel que les enfants et les familles puissent toujours accéder au monde vivifiant des livres. La suppression de la TVA sur les publications numériques rendra cela plus possible pour les familles, pour qui l’accès aux histoires fournira l’inspiration et le confort dont ils ont tant besoin en cette période d’incertitude.

Barbara Hayes, Le directeur général adjoint de la société de gestion des licences et des droits d’auteur (ALCS) a déclaré:

L’ALCS était fière de participer à la campagne réussie Axe la lecture de la taxe, qui a appelé à la suppression de la TVA sur les livres électroniques afin de les aligner sur leurs homologues imprimés. Nous sommes très heureux que la chancelière en ait pris note et ait décidé de reporter cette mise au rebut à demain, ce qui garantira que les livres électroniques seront plus facilement accessibles et abordables pour ceux qui restent actuellement à la maison.

Isobel Hunter, Directeur général de Libraries Connected, a déclaré:

Depuis que les bibliothèques ont fermé leurs portes en mars, le prêt électronique a explosé, car les gens se sont tournés vers la lecture pour l’éducation, le divertissement et le réconfort. Les adhésions électroniques ont bondi de 600% au cours de la première semaine, et les prêts électroniques ont maintenant triplé. La suppression de la TVA des licences de livres électroniques aidera les bibliothèques à aider les enfants à apprendre à la maison et à mettre plus de titres entre les mains des lecteurs au moment où ils en ont le plus besoin.

Rien d’Amazon ou de ComiXology pour le moment, même si nous l’avons demandé. La nouvelle se trouve aux côtés de journaux britanniques recevant jusqu’à 35 millions de livres sterling de recettes publicitaires supplémentaires dans le cadre de la campagne de communication sur les coronavirus.

Les recettes publicitaires supplémentaires de 35 millions de livres sterling seront réparties entre la presse écrite locale, régionale et nationale et constitueront un coup de pouce bienvenu pour l’industrie des médias souffrant de l’effondrement des dépenses publicitaires dans le secteur privé. Ces plans seront constamment revus au cours des trois prochains mois afin de garantir que la campagne soit aussi efficace que possible. Le gouvernement déclare qu’il reconnaît le rôle vital que jouent les médias, y compris les journaux, pour garantir la fourniture d’informations fiables et de haute qualité et leur capacité à atteindre des communautés isolées et plus difficiles à atteindre, telles que BAME et les communautés plus âgées. À la lumière de cela, le gouvernement déclare qu’il a établi des partenariats publicitaires avec les titres médiatiques préférés et les plus fiables du pays, afin de diffuser d’importantes communications gouvernementales sur le coronavirus. Cela a permis au gouvernement de tirer parti des voix puissantes et familières de plus de 600 titres nationaux, régionaux et locaux en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. On estime que ces partenariats toucheront 34 millions de personnes chaque jour et 92% des adultes au Royaume-Uni chaque mois.

