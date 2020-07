UK : Boris Johnson rejette les affirmations selon lesquelles il est la plus grande menace pour l’avenir du Royaume-Uni

Boris Johnson a rejeté les affirmations selon lesquelles il est la plus grande menace pour l’avenir du Royaume-Uni, affirmant que le syndicat a «prouvé sa valeur» pendant la pandémie de coronavirus.

Le Premier ministre a affirmé qu’il n’y avait eu que des «différences de surface» dans la manière dont le Différentes nations du Royaume-Uni avaient fait face à la menace posée par Covid-19.

Soulignant le plan de congé et l’implication de l’armée dans les tests de détection de virus comme exemples de la façon dont l’Écosse avait profité de son appartenance à un plus grand pays.

Les chiffres publiés vendredi ont montré que l’économie écossaise a commencé à se redresser en mai, avec une croissance du PIB de 1,5% après d’énormes chutes en mars et avril. Bien que l’augmentation soit le premier signe réel d’une progression, la production économique du pays est toujours de 22,1. inférieur à ce qu’il était en février avant le début de la crise.

Dans le secteur le plus durement touché, l’hébergement et la restauration, la production a chuté de près de 90% sur trois mois jusqu’en mai, tandis que les arts, la culture et les loisirs ont enregistré une baisse de 54,3%.

"Over by Christmas" may well be the most inane phrase ever uttered by the hapless #BorisJohnson. It echos what they said about WW1 – a war that lasted over four years and cost millions of lives. #Covid19 will very definitely not be over by Christmas! https://t.co/IQqSdpnrLd