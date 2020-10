UFC News, Israel Adesanya ne s’intéresse pas à la revanche de Robert Whittaker

La star australienne de l’UFC, Robert Whittaker, s’est catapulté à nouveau sous les projecteurs des poids moyens avec une victoire convaincante à l’UFC 254, mais l’homme qui possède la division n’est pas intéressé par une revanche.

Le Kiwi Israel Adesanya, né au Nigéria, a remis à Whittaker sa seule défaite dans la division des poids moyens en 2019.

Depuis lors, Whittaker a travaillé pour retrouver sa ceinture, ayant une fois dominé la division, avec un deuxième coup sur le trône d’Adesanya.

Une victoire confortable contre Jared Cannonier au cours du week-end a contribué à cet objectif, le président de l’UFC, Dana White, admettant que c’était le prochain match qui avait du sens.

Robert Whittaker (Getty)

« C’est le combat qui a du sens en ce moment », a déclaré White. « Adesanya a beaucoup d’options en ce moment, mais le combat qui a le plus de sens en ce moment est Whittaker.

« Je pensais que Cannonier allait être un défi beaucoup plus difficile pour lui. (Whittaker) avait l’air bien ce soir, donc la revanche d’Adesanya a du sens. »

Mais le camp d’Adesanya n’est pas aussi ravi.

Après avoir démoli Paulo Costa à l’UFC 253 le mois dernier, Adesanya n’a pas caché ses ambitions au clair de lune dans la division des poids légers, après avoir envoyé tous les principaux prétendants de la division des poids moyens.

Israel Adesanya abat Paulo Costa (Getty)

Un combat avec Cannonier avait du sens pour lui, mais après le triomphe de Whittaker, Adesanya n’aime pas les reprises – en particulier avec quelqu’un qu’il a si largement dominé.

« Ce n’était pas la victoire que nous recherchions. Israël pense que Cannonier est le prochain défi en poids moyen pour lui, malheureusement, cela ne nous est pas arrivé », a déclaré l’entraîneur d’Adesanya Eugene Bareman au NZ Herald.

« Israël n’a aucun intérêt à combattre à nouveau Robert. Honnêtement pour nous, on a l’impression que le combat de Robert vient de se dérouler hier. Je ne sais pas si c’est à cause de l’ampleur de cet événement ou quoi, mais cela semble honnêtement frais dans nos esprits.

Robert Whittaker et Israel Adesanya s’affrontent à la pesée pour l’UFC 243 en 2019 (Getty)

«Dans ce combat, rien n’a donné à Israël la moindre indication que Robert serait capable de faire quelque chose de différent. Israël est désintéressé par ce combat et ça va être difficile pour moi et mon équipe d’entraîneurs, et lui-même, de le chercher pour ce combat. «

Bareman a suggéré une tentative de double titre à succès contre le champion polonais Jan Blachowicz dans la division des poids légers et lourds.

« Quand vous regardez le paysage à poids moyen, il n’y a rien », a déclaré Bareman. « Nous avons besoin du prochain défi et, pour nous, c’est passer à 205 et combattre Blachowicz. C’est le prochain plus grand défi qui nous attend et c’est celui que nous voulons.

« Nous avons mis les palpeurs et nous allons engager des négociations cette semaine. »