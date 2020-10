UFC – Khabib Nurmagomedov se battra à nouveau

4711 Nouveau Cologne Spray Corps Rafraîchissant 75ml

Le Spray Corps Rafraîchissant 75ml 4711 Nouveau Cologne est un spray rafraîchissant et vivifiant pour le corps, idéal pour se ressourcer en fin de journée. Sa formule à base d'arômes de cassis, de pivoines et de bois de santal apporte fraîcheur et douceur, et laisse un agréable parfum sur la peau.