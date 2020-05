UFC Fight Night Woodley vs Burns Live Stream: Comment regarder UFC

– – –

UFC Fight Night Woodley vs. Burns La diffusion en direct va actuellement très bien! Comment (et quand) l’affrontement de la division poids welter du premier événement va-t-il diminuer? Découvrons-le.

Fight Night Woodley vs Burns a de nombreux sorts intrigants, mais son événement principal est une bataille d’élan dans la division des poids mi-moyens. Depuis qu’il a abandonné le nom de l’UFC 235 pour Usman, le Tyron Woodley fait son retour dans l’octogone lors de son premier combat. Quand il gagne, il a une chance de retrouver la sangle. Gilbert Burns, classé n ° 6, essaie de créer son titre et sur une série gagnante.

Ailleurs sur la carte, le poids lourd Blagov Ivanov (# 12) affronte Augusto Sakai (# 13), et tandis que les deux tentent de monter dans les rangs, le Sakai le moins bien classé a plus d’élan. Alors que Sakai n’a subi qu’une seule défaite à son titre, Ivanov a obtenu des succès dans 2 des 3 derniers combats.

Mackenzie Dern essaie de récupérer ses victoires après que sa première défaite professionnelle représente la division des pailles féminines. En face de sa cage « Shockwave », Hannah Cifers cherche à faire deux dans une rangée.

Votre probabilité de voir les flux UFC Fight Night Woodley vs Burns avec votre configuration actuelle est assez élevée, car c’est sur plusieurs canaux / services. Voici ce que vous devrez savoir sur le chargement des combats du samedi soir

Où diffuser UFC Fight Night Woodley contre Burns

Les deux moitiés de l’UFC Fight Night Woodley vs Burns sont sur ESPN et ESPN Plus. Le premier est disponible sur les solutions en streaming, et le second est le support ESPN, qu’il regroupe dans un package utilisant Disney Plus et Hulu.

Les personnes qui n’ont pas encore coupé le cordon ont probablement le moment le plus pratique pour regarder UFC Fight Night Woodley vs Burns, car ESPN est disponible sur la plupart des principaux services de remplacement de la télévision par câble, tels que Sling TV, YouTube TV et Hulu avec Live TV.

Le forfait Disney Plus, Hulu et ESPN Plus vous offre trois services pour un faible 12,99 $ par mois. Y compris Disney Plus avec vidéo 4K Ultra-HD et 4 flux simultanés, qui coûte 15,99 $ sur Netflix.

ESPN Plus est le support de streaming dédié d’ESPN, offrant un accès à des dizaines de milliers d’événements en direct et à une programmation originale à partir de seulement 4,99 $ par mois.

Sling TV: ESPN est sur Sling Orange, parmi les trois packages du service, dont Disney Channel, ESPN2 et ESPN3. Le service coûte généralement 30 $ par mois, mais les nouveaux clients peuvent obtenir leur premier mois pour 20 $.

Hulu’s Live TV: le forfait coûte 55 $ par mois pour 60 chaînes, comme ESPN (et le reste des grands réseaux). Vous pouvez configurer le DVR cloud de Hulu pour 50 heures de programmation.

Résultats et carte de l’UFC Fight Night Woodley contre Burns

Encore une fois, UFC Fight Night Woodley vs Burns reste dans le format de 11 matchs pour cette série particulière, avec 6 sur la carte inférieure et 5 sur la carte principale.

Rappelez-vous tous ces mots si terribles « la carte est sujette à changement. » Dans l’UFC 249, Uriah Hall contre Ronaldo ”Jacare” Souza a été annulé après que ce dernier ait été testé positif pour COVID-19.

Préliminaires (18 h, heure de l’Est):

# 2 Katlyn Chookagian vs # 12 Antonina Shevchenko (poids mouche) Daniel Rodriguez a vaincu Gabriel Green (poids mi-moyen) par décisionJamahal Hill a battu Kidson Abreu (poids léger), avec un KO / TKO au tour 1Brandon Royval a battu # 11 Tim Elliott (poids mouche) , via une entrée aux alentours de 2Casey Kenney conquiert Louis Smolka (poids coq) en se soumettant au tour 1Chris Gutierrez conquiert Vince Morales (poids plume) via KO / TKO au tour 2Main Card (21 h Eastern):

# 1 Tyron Woodley vs # 6 Gilbert Burns (poids welter) Numéro 12 Blagoy Ivanov vs # 13 Augusto Sakai (poids lourd) Billy Quarantillo vs Spike CarlyleRoosevelt Roberts vs Brok Weaver (léger) Mackenzie Dern vs Hannah Cifers (poids paille)

