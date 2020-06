UFC Fight Island annoncé pour quatre dates à succès à Abu Dhabi

L’UFC et le ministère de la Culture et du Tourisme – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) ont annoncé que les événements UFC Fight Island très attendus se tiendraient sur l’île Yas à Abu Dhabi.

L’UFC produira quatre événements sur l’île de Yas, dont un Pay Per View – UFC 251 – et trois Fight Nights. Le programme bourré d’action commence avec l’UFC 251 le samedi 11 juillet et sera suivi des événements Fight Night successifs qui se tiendront le mercredi 15 juillet; Samedi 18 juillet; et samedi 25 juillet. Les détails de chaque événement, y compris les cartes de combat, seront annoncés dans les semaines à venir.

Déjà confirmés, trois combats de titres spectaculaires ont été annoncés plus tôt sur les réseaux sociaux.

Il s’agit notamment de Kamaru Usman vs Burns, Alexander Volkanovski vs Max Holloway 2, et Petr Yan vs Jose Aldo.

Pour tenir compte des directives de santé publique existantes, DCT Abu Dhabi créera une zone de sécurité sur près de dix kilomètres carrés (25 km2) sur l’île de Yas qui comprendra une arène, un hôtel, des centres de formation et des restaurants. Cette zone de sécurité ne sera ouverte qu’aux athlètes de l’UFC et à leurs entraîneurs; Personnel de l’UFC et autre personnel de l’événement; et les employés de Yas Island qui sont nécessaires pour assurer le fonctionnement des installations.

SE Mohamed Khalifa Al Mubarak, président de DCT Abu Dhabi, a déclaré: «Notre partenariat avec l’UFC, qui en est à sa deuxième année, s’est avéré être l’une de nos entreprises les plus réussies ces dernières années. Grâce à leur engagement et leur coopération, nous sommes fiers d’annoncer qu’Abu Dhabi accueillera le premier événement «Fight Island», marquant le retour tant attendu des combats UFC sur la scène mondiale.

Il a ajouté: «Nous avons travaillé en étroite collaboration avec toutes les entités gouvernementales à Abu Dhabi pour nous assurer que la mise en scène de cet événement historique est conforme aux normes de sécurité les plus élevées pour les athlètes, les entraîneurs et tout le personnel de l’UFC ainsi que la sécurité de notre communauté. Cette année, Abu Dhabi a prouvé avec succès sa capacité à relever tous les défis et à promouvoir le bien-être de ses visiteurs et résidents; et aujourd’hui, nous sommes ici pour mettre en valeur le meilleur de notre capitale, alors que nous sommes impatients d’ouvrir à nouveau nos portes sur le monde. »

Le président de l’UFC, Dana White, a commenté: «Nous avons eu l’idée d’avoir des combats sur« Fight Island »parce que nous avions besoin d’une destination pour organiser des événements internationaux pendant la pandémie mondiale. Abu Dhabi a été un endroit incroyable pour organiser des combats au cours des dix dernières années et c’est l’endroit idéal pour ces événements. L’infrastructure que nous construisons sera une occasion unique pour les combattants qui n’a jamais été faite auparavant – de l’arène, du centre d’entraînement privé et de l’Octogone sur l’île – ça va être une expérience qu’aucun des nous oublierons jamais. J’ai hâte de livrer des combats incroyables depuis l’île de Yas ».

Les événements UFC Fight Island seront diffusés en direct sur les diffuseurs mondiaux du monde entier et sur Pay-Per-View dans certains marchés. Les événements UFC sont diffusés dans 175 pays et territoires dans 40 langues différentes et atteignent environ un milliard de foyers télévisés.

Aux Émirats arabes unis et dans le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, les événements UFC Fight Island seront diffusés sur UFC Arabia, le premier service d’abonnement en langue arabe de l’UFC dans la région. «UFC Arabia» peut être téléchargé via l’Apple Store et Google Play et est disponible sur le Web, les téléphones intelligents, les tablettes et les téléviseurs intelligents

