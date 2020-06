UFC 250: Dominante Amanda Nunes remet en question qui mérite même d’être avec elle

Invincible, incassable, imparable, inébranlable.

Les mots fustigés par Carrie Underwood dans la musique de débrayage d’Amanda Nunes ne pourraient pas être plus appropriés.

Avec une autre performance tout à fait dominante dans la victoire de décision la plus unilatérale contre Felicia Spencer à l’UFC 250, Nunes a consolidé sa place au sommet du jeu féminin.

Et avec deux divisions maintenant à peu près nettoyées, la question se tourne vers la suite pour le Brésilien 20-4.

Il semblerait que le plus grand défi à l’horizon de la championne soit sa maternité imminente – plutôt que quiconque la défie dans l’Octogone.

Si Spencer était la plus grande menace à 145 livres, la facilité avec laquelle Nunes l’a envoyée devrait plus qu’avertir quiconque souhaitant passer à l’étape suivante – tout comme le sourire effrayant qu’elle portait pendant une grande partie de la durée

La Canadienne a regardé les niveaux en dessous de son adversaire plus illustre, avec seulement une bravoure incroyable qui l’a aidée à traverser les 25 minutes.

Un bordel ensanglanté à la fin du cinquième tour, Spencer a été dominé dans tous les aspects. Aux pieds Nunes était plus rapide et plus nette avec sa frappe.

Elle l’a abattue à volonté et a dominé le sol, soit en faisant des dégâts avec le sol et la livre, soit en se battant pour une soumission – et a été une moustache loin de mettre fin aux choses avec un étranglement arrière nu à la fin du quatrième.

À ce moment-là, Spencer a été dépensé. Ses coups de feu ont été lents, les tentatives de retrait ont été laborieuses, le visage lacéré et un énorme hématome a englouti son front.

Il aurait été miséricordieux de mettre fin aux choses ici et là.

Au lieu de cela, cinq autres minutes ont été endurées et le démantèlement cloche à cloche terminé.

Ce fut un combat pour le titre mondial et Nunes semblait avoir pu faire encore cinq tours, aucun défi ne lui a été présenté cette nuit – et vous vous demandez qui offre une lueur d’espoir dans le futur.

À 145 lb, le paysage est assez aride.

Certains peuvent pointer Megan Anderson. Invaincu lors de ses deux derniers matchs, mais une défaite au premier tour contre Spencer ne présage rien de bon.

À 135 livres, le défi est double. La réduction de poids est évidemment beaucoup plus difficile, et vous devez remettre en question l’appétit de Nunes pour le faire à moins qu’il n’y ait un véritable concurrent qui puisse offrir quelque chose proche du statut de super-combat.

Germaine de Randamie et Holly Holm ont toutes deux été dépêchées tandis que Aspen Ladd et Irene Aldana se sentent encore loin du statut de prétendante.

La seule combattante pour laquelle vous pourriez raisonnablement plaider est Valentina Shevchenko.

Alors que Nunes a déjà battu la Russe à deux reprises, les deux décisions, elle est apparemment la seule femme à son niveau.

Cependant, avec Shevchenko occupé à régner sur la division 125lbs, l’idée d’un troisième combat semble une perspective assez lointaine.

Onze victoires consécutives, deux titres, les deux ayant été défendus, le statut de GOAT à peu près assuré, Nunes est seul.

Un défi, et encore moins une défaite, peut être long à venir.

En savoir plus sur l’application Sport360