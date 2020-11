UEFA Nations League: dates, calendrier, appariements, diffusion TV

Les jours 5 et 6 de la Ligue des Nations sont à l’ordre du jour. Vous pouvez obtenir le calendrier, les dates et les appariements et tout ce qui concerne la diffusion télévisée ici.

Nations League: matchs et calendrier

La 5e journée de la Ligue des Nations se poursuivra samedi (14 novembre), et il y aura également des matchs dimanche. Mardi et mercredi, la phase de groupes sera suivie de la 6e journée.

On ne sait pas encore officiellement quand il se poursuivra après les 54 matchs de la phase internationale actuelle de la Ligue des Nations: ni les demi-finales ni la finale ne sont précisément programmées.

Les meilleurs jeux des jours 5 et 6:

Date Démarrer groupe Accueil Un moyen transmission Samedi 14 novembre 20h45 A4 Allemagne Ukraine ZDF Samedi 14 novembre 20h45 A3 le Portugal France DAZN Samedi 14 novembre 20h45 A4 Suisse Espagne DAZN Dimanche 15 novembre 18 heures B3 dinde Russie DAZN Dimanche 15 novembre 20h45 A2 Belgique Angleterre DAZN Mardi 17 novembre 20h45 A4 Espagne Allemagne ARD Mardi 17 novembre 20h45 A3 Croatie le Portugal DAZN Mercredi 18 novembre 20h45 B1 L’Autriche Norvège DAZN

Tous les matchs de l’équipe DFB peuvent être suivis en direct sur la télévision publique. le ARD et le ZDF alterner avec le reporting.

Donc ça montre AVECDF le match de l’équipe nationale allemande contre l’Ukraine (14 novembre), le ARD cependant, sera là en direct lors du match en Espagne (17 novembre).

Les matchs de la Ligue des Nations sans participation allemande peuvent tous être trouvés en direct sur la plateforme de DAZN. Le service de streaming montre, par exemple, le Portugal contre la France (14 novembre) en direct et en exclusivité.

Vous pouvez également trouver à DAZN les moments forts de tous les matchs de l’UEFA Nations League et les matchs de l’équipe nationale allemande même en pleine longueur en re-live.

Ligue des Nations dans le téléscripteur en direct: tous les matchs en direct

Vous êtes là avec nous en direct, garanti de ne rien manquer dans nos tickers en direct.

Le groupe allemand dans la Ligue des Nations

Seule la première place donne droit à la participation aux demi-finales.