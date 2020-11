‘Ubuntu Web Remix’ Distro propose une alternative à Chrome OS basée sur Firefox

Rudra Saraswat est le créateur de la distribution Ubuntu Unity (qui utilise l’interface Unity à la place du shell GNOME d’Ubuntu).

Mais cette semaine, ils ont publié Ubuntu Web Remix, « une alternative open source axée sur la confidentialité à Google Chrome OS / Chromium OS » utilisant Firefox au lieu de Google Chrome / Chromium. Rapports Liliputing:

Si le nom ne l’a pas révélé, ce système d’exploitation est basé sur Ubuntu, mais il est conçu pour offrir une expérience de type Chrome OS grâce à une interface utilisateur simplifiée et à un ensemble d’applications préinstallées, y compris le navigateur Web Firefox, certaines applications web de / e /, et Anbox, un outil qui vous permet d’exécuter des applications Android sous Linux …

Vous n’obtenez pas la longue durée de vie de la batterie, la sauvegarde dans le cloud et de nombreuses autres fonctionnalités qui différencient les Chromebooks des autres ordinateurs portables (en particulier des autres ordinateurs portables bon marché). Mais si vous recherchez un système d’exploitation simple et centré sur le Web qui n’est pas conçu par un géant d’entreprise? Ensuite, je suppose que c’est bien d’avoir l’option.

Rudra Saraswat écrit:

Un format d’application Web simple (wapp) a été créé pour empaqueter les applications Web pour le bureau. Vous pouvez désormais créer vos propres applications Web à l’aide des technologies Web, les emballer pour le bureau et les installer facilement.

Un magasin wapp expérimental peut être trouvé à store.ubuntuweb.co, pour la distribution d’applications Web. Les développeurs et les packagers peuvent faire des pull requests sur gitlab.com/ubuntu-web/ubuntu-web.gitlab.io pour contribuer aux wapps.