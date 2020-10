Ubuntu Linux 20.10 «  Groovy Gorilla  » est là avec un focus Raspberry Pi renouvelé

Un lecteur anonyme partage un rapport: Comme indiqué précédemment, les nouvelles versions d’Ubuntu arrivent en avril et octobre, et ne le sauriez-vous pas, nous sommes à la fin de cette dernière. Avec Halloween dans un peu plus d’une semaine, Canonical publie aujourd’hui Ubuntu 20.10. Le schéma de numérotation des versions d’Ubuntu est basé sur l’année (AA), une période et le mois (MM). Par exemple, la version stable précédente a été publiée en avril dernier et porte le numéro 20.04. De plus, Canonical (le propriétaire du système d’exploitation) attribue les noms de manière séquentielle et alphabétique. Le nom de code alphanumérique est toujours basé sur deux mots commençant par la même lettre séquentielle – un adjectif suivi d’un nom d’animal. Le 20.04 susmentionné est nommé «Focal Fossa». Cette fois, le système d’exploitation s’appellera Ubuntu 20.10 «Groovy Gorilla». Cette nouvelle version du système d’exploitation de bureau est chargée de correctifs, de nouvelles fonctionnalités et d’un accent renouvelé sur le désormais emblématique Raspberry Pi. Oui, les amis, avec un Pi compatible (modèles avec 4 Go ou 8 Go de RAM), vous pouvez maintenant profiter de l’expérience de bureau Ubuntu complète. En savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités ici.