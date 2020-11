Ubisoft tire un article sur la rétrocompatibilité PS5 en raison d’«  inexactitudes  »

Il y a un jour, Ubisoft a publié un article annonçant qu’un certain nombre de ses Assassin’s Creed Les jeux ne seront pas rétrocompatibles sur la PlayStation 5 pour des raisons non révélées. Il a maintenant retiré l’article en raison d ‘«inexactitudes».

«La plupart de notre catalogue de jeux arrière aura une compatibilité descendante entre la prochaine et la génération actuelle de consoles, à quelques exceptions près», écrit Ubisoft dans l’article maintenant supprimé. L’éditeur a déclaré que les jeux suivants ne seraient pas jouables sur la PS5 (mais n’a pas dit pourquoi):

Syndicat Assassin’s Creed

Pack de trilogies Assassin’s Creed Chronicles

Assassin’s Creed Chronicles: Inde

Chroniques d’Assassin’s Creed: Chine

Chroniques d’Assassin’s Creed: Russie

Risque

Star Trek: Bridge Crew

Loups-garous à l’intérieur

Accro de l’espace

Quelques heures plus tard, un représentant d’Ubisoft a fait la déclaration suivante à Gematsu:

Nous avons extrait l’article d’Ubisoft Connect et le message du forum concernant la rétrocompatibilité pour le moment, car il peut y avoir des inexactitudes concernant les titres Ubisoft qui seront jouables sur PS5.

Au cours des derniers mois, Ubisoft s’est retrouvé à éditer et à extraire des articles en raison d’informations inexactes à plusieurs reprises. L’équipe des médias sociaux de l’éditeur n’a fait que contribuer à ses messages déroutants concernant ses jeux de nouvelle génération.

En juillet, Ubisoft a affirmé que Far Cry 6 offrira 4K sur Xbox One X et Xbox Series X «uniquement», et a ensuite dû préciser que 4K sera également pris en charge sur la PS4 Pro et la PS5. Plus récemment, l’éditeur a écrit que Assassin’s Creed Valhalla supportera 4K / 60 fps sur PS5, mais aurait déclaré à DualShockers que la version PS5 prendrait en charge le 4K «upcaled» – ce dont il n’a fait mention dans aucun de ses communiqués de presse officiels.

[Source: Gematsu]