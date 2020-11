Ubisoft supprime le directeur général de Skull and Bones Studio

Ubisoft a révoqué le directeur général de Os du crâne studio, Ubisoft Singapour, suite à un audit de leadership réalisé par un partenaire externe.

Kotaku a mis la main sur un e-mail interne dans lequel la directrice des opérations des studios, Virginie Haas, a annoncé que Hugues Ricour ne serait plus directeur général du studio de Singapour «à effet immédiat». «Les résultats de l’audit de leadership qui a été mené ces dernières semaines par nos partenaires externes l’empêchent de continuer à occuper ce poste», écrit-elle.

Dans une déclaration séparée à Kotaku, un porte-parole d’Ubisoft a confirmé que Ricour démissionnait de son rôle et quittait complètement le studio de Singapour. Cependant, il restera employé chez Ubisoft. La dernière partie de cette déclaration est intéressante car Ricour était l’un des cadres accusés d’inconduite et de harcèlement par un certain nombre de personnes. Ubisoft n’a pas expliqué pourquoi il avait été démis de ses fonctions ainsi que du studio de Singapour.

En août, Gamasutra a publié une longue enquête sur les accusations en cours au sein d’Ubisoft. La publication a affirmé que HR était au courant des allégations contre Ricour mais n’y a pas donné suite. Gamasutra a écrit:

Le directeur général d’Ubisoft Singapour, Hugues Ricour, a été accusé par de multiples sources de harcèlement sexuel. Selon eux, Ricour ciblait régulièrement les femmes, faisant des commentaires suggestifs et inappropriés sur leurs vêtements pendant les heures de bureau, ou les encourageant à l’embrasser lors d’événements professionnels. On me dit que les personnes impliquées dans ces incidents étaient visiblement mal à l’aise, mais que le comportement non professionnel et nocif de Ricour persistait néanmoins. Ceux qui ont remis en question ses actions ont affirmé que Ricour avait riposté en utilisant son influence pour rendre leur vie professionnelle misérable.

Pendant ce temps, Ubisoft Singapore Os du crâne resterait dans l’enfer du développement.

[Source: Kotaku]