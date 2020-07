Ubisoft supprime l’accès anticipé aux éditions spéciales de Watch Dogs Legion

Depuis un certain temps, les jeux Ubisoft suivent le modèle consistant à offrir un bonus d’accès anticipé sur les éditions spéciales. Ce bonus permet généralement aux acheteurs de versions plus premium d’accéder à un titre trois jours plus tôt. Avec Watch Dogs: Legion au moins, il semble qu’Ubisoft abandonnera cette pratique.

L’analyste de Niko Partners, Daniel Ahmad, a partagé un mot sur la question dans le message suivant:

Ubisoft ne fait plus un accès anticipé de 3 jours sur ses jeux. pic.twitter.com/y1jzHkoYWz – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 13 juillet 2020

Selon le message, l’avantage d’accès anticipé de trois jours annoncé précédemment sera supprimé de Watch Dogs: Legion’s Éditions Gold, Ultimate et Collector. Ahmad a noté dans un tweet ultérieur que bien que de nombreuses Légion continuent de bénéficier du bonus d’accès anticipé de trois jours, ils seront bientôt modifiés.

Cette décision sert apparemment à «affiner le contenu» qui se lance avec des packages spéciaux. À son tour, Légion Le Season Pass offrira un contenu supplémentaire centré sur l’histoire. Les joueurs peuvent néanmoins s’attendre à recevoir des cosmétiques et des personnages précédemment promis. c’est juste un bonus d’accès anticipé de trois jours qui est en cours de révision. Le jeu sera désormais disponible au lancement pour tous les joueurs quelle que soit la version que vous achetez.

Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas si l’éditeur prévoit que ces changements se répercuteront sur tous les titres à l’avenir (bien que le tweet d’Ahmad semble indiquer que c’est le plan). Il convient de noter que les listes pour ni Assassin’s Creed Valhalla ni Far Cry 6 inclure la mention d’un avantage d’accès anticipé sur la vitrine en ligne d’Ubisoft.

Watch Dogs: Legion arrive sur PS4, Google Stadia, PC et Xbox One cet automne le 29 octobre. Il sera également lancé sur PlayStation 5 et Xbox Series X à une date non spécifiée. Ceux qui achètent une copie sur PS4 / Xbox One auront accès à une mise à jour gratuite pour la version PS5 / Xbox Series X du jeu.

[Source: Ubisoft via Daniel Ahmad on Twitter]