Ubisoft s’excuse pour la censure d’AC Valhalla au Japon

Ubisoft a récemment été critiqué au Japon pour avoir censuré le sang dans la version du pays de Assassin’s Creed Valhalla, que le développeur a initialement imputé à la CERO (Computer Entertainment Rating Organization) du Japon. Cependant, l’organisme de notation a nié avoir été impliqué dans la censure, ce qui a conduit Ubisoft à présenter des excuses «sincères» pour avoir apparemment commis une erreur.

Tel que rapporté par Kotaku, le problème est apparu lorsque les joueurs japonais ont remarqué un manque d’effets sanguins dans Valhalla même si le menu du jeu contenait une option pour activer le sang, ce qui ne fonctionnait pas. Considérant que l’option était présente, les joueurs ont pensé que c’était un problème, mais ont été surpris quand Ubisoft a affirmé qu’il était obligé de retirer du sang pour Valhalla à évaluer au Japon et que la mesure a été prise «en consultation avec l’organisation concernée». Cependant, le CERO a affirmé dans un communiqué officiel que «nous n’avons rien à voir avec cela et que nous n’avons absolument pas été contactés ni reçu de demande de réunion à ce sujet.»

Tous les deux Valhalla et Ubisoft ont depuis été critiqués par les joueurs, certains qualifiant le jeu d ‘«arnaque». Alors que la déclaration du CERO faisait des tours, le développeur a présenté des excuses et a affirmé que le sang manquant était le résultat d’un «problème au sein de l’entreprise». Ubisoft a promis d’enquêter sur le problème et de faire rapport en temps voulu.

Il est possible qu’Ubisoft ait censuré le sang de manière préventive, mais la raison pour laquelle il a publié une déclaration affirmant avoir consulté les autorités compétentes est une hypothèse. Quant aux effets sanguins, ils seront probablement restaurés avec un patch.

