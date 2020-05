Ubisoft promet aux fans une ‘pléthore’ de gameplay d’AC Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla Le directeur créatif Ashraf Ismail a une fois de plus exhorté les fans à être patients et a promis une « pléthore » de gameplay du prochain titre dans un proche avenir.

Dans une interview vidéo avec l’équipe Launcher du Washington Post, Ismail a répondu aux critiques découlant de l’apparence Inside Xbox du jeu, qui n’était pas exactement le gameplay que les téléspectateurs attendaient. Il a rappelé aux fans que Assassin’s Creed ValhallaLes développeurs sont peu impliqués dans l’aspect marketing des choses, et ont déclaré qu’il était important d’espacer les choses entre la révélation initiale et la version finale pour permettre aux développeurs de travailler.

Ismail a déclaré:

Mon objectif est de construire le jeu et de construire cette expérience et, en quelque sorte, de définir la vision et les intentions de cette expérience. Nous avons des équipes marketing, c’est leur travail de commercialiser les jeux. Les gens doivent – encore une fois, quand je dis avoir de la patience avec nous – les gens doivent se rappeler que nous venons d’annoncer le jeu il y a environ deux semaines. Il y a donc une longue route devant nous. Les gens ne devraient pas du tout douter qu’ils verront une pléthore de gameplay.

La plupart des gens ne se rendent pas compte que du point de vue du développement, il est nécessaire d’accélérer cela, car à un moment donné, l’équipe doit se concentrer sur la construction du jeu. C’est là que va mon énergie et celle de mon équipe – pour construire ce jeu et faire en sorte que nous puissions atteindre des moments où nous pouvons dire: «Hé, vous savez quoi? Nous allons prendre une partie de ce jeu et le montrer aux gens. »