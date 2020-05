Ubisoft ne s’inquiète pas des comparaisons avec AC Valhalla God of War

Dès Ubisoft dévoilé Assassin’s Creed Valhalla, un certain nombre de personnes ont commencé à comparer le titre à venir à celui de Santa Monica Studio Dieu de la guerre, d’autant plus que les deux titres devraient présenter des similitudes en fonction de leurs thèmes. Lorsqu’on lui a demandé si Ubisoft était préoccupé par les comparaisons, le directeur narratif Darby McDevitt a répondu en disant qu’il n’était pas «trop inquiet» parce que la plupart des jeux touchant ce thème «biaisent très fortement vers la mythologie».

S’adressant à GameSpot, McDevitt a expliqué:

God of War est génial – oui, je l’ai joué. C’est fantastique. Je ne dirais pas que nous sommes trop inquiets parce que la plupart des jeux, lorsqu’ils touchent à ce sujet, ils biaisent en fait très fortement vers la mythologie. C’est donc la fonction face à face – vous jouez à God of War pour pouvoir frapper Baldur au visage, rencontrer tous ces personnages et voyager dans des environnements fantastiques.

Très peu de jeux traitent réellement l’expérience des Vikings nordiques comme historiquement ancrée. Je pense que l’envie est de toujours diriger immédiatement avec les trucs de la mythologie, mais nous voulons vraiment que vous vous sentiez comme si vous viviez au Moyen Âge de l’Angleterre, que vous explorez les ruines romaines laissées 400 à 500 ans plus tôt par le Les Romains et les restes des tribus britanniques avant cela et même les païens saxons avant qu’ils ne se convertissent tous au christianisme.