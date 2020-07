Ubisoft : harassements sexuelles dans ses locaux

Dans une note aux employés publiée sur le blog public de la société, le PDG du géant du jeu vidéo Ubisoft a expliqué comment la société avait l’intention de répondre aux multiples accusations d’inconduite sexuelle portées contre plusieurs employés de haut rang.

Le 24 juin, Ashraf Ismail, le directeur créatif du prochain « Assassin’s Creed Valhalla » d’Ubisoft, a démissionné après que plusieurs personnes l’ont accusé de mauvaise conduite sur les réseaux sociaux. Ubisoft n’a pas nommé le remplaçant d’Ismail, et il n’était pas clair s’il avait été licencié ou s’il avait simplement pris un congé.

Ashraf Ismail le directeur créatif du prochain « Assassin’s Creed Valhalla » d’Ubisoft.

Cependant, à peine deux jours plus tard, Tommy Francois et Maxime Beland, tous deux vice-présidents de la division mondiale de développement de jeux d’Ubisoft, ont été mis en congé dans l’attente d’une enquête sur de multiples accusations de faute. Beland a été accusé de violence ivre, de harcèlement sexuel et d’autres méfaits. Pendant ce temps, les accusateurs disent que François « a fait pression sur les juniors féminines pour qu’elles aient des relations sexuelles devant ses employés, a fait des blagues / menaces de faire grimper leurs boissons » et a encouragé un environnement de travail toxique. Plusieurs autres employés sans nom ont également été mis en congé.

Tommy Francoi s

Maxime Beland

«Les situations que certains d’entre vous ont vécues ou vues ne sont absolument pas acceptables. Personne ne devrait jamais se sentir harcelé ou manquer de respect au travail, et les types de comportements inappropriés que nous avons récemment appris ne peuvent pas et ne seront pas tolérés », a déclaré Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, dans un communiqué publié jeudi. «Pour ceux d’entre vous qui ont pris la parole ou qui ont soutenu des collègues, je veux être clair: vous êtes entendu et vous contribuez au changement nécessaire au sein de l’entreprise.»

«Nous avons un travail important à faire pour améliorer nos modes de fonctionnement et de collaboration, et je suis personnellement déterminé à nous assurer d’apporter ces changements fondamentaux. Ils doivent être profonds et nous devons les mettre en œuvre rapidement à tous les niveaux de l’organisation », a poursuivi Guillemot.

Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft

Parmi les changements proposés par Guillemot: * L’entreprise a nommé Lidwine Sauer au poste de «responsable de la culture du lieu de travail», qui a été «habilité à examiner tous les aspects de la culture de notre entreprise et à proposer des changements globaux qui profiteront à nous tous.» * L’entreprise est en train de créer un nouveau poste de «chef de la diversité et de l’inclusion». Le poste n’est pas encore pourvu. * À partir du 6 juillet, l’entreprise organisera «une série de séances d’écoute des employés» pour permettre aux travailleurs d’exprimer «leurs expériences et leurs préoccupations, ainsi que vos suggestions d’amélioration». * Ubisoft distribuera une «enquête mondiale sur l’emploi» qui sera anonyme. * Ubisoft a mis en place «une plate-forme d’alerte confidentielle en ligne permettant aux employés ainsi qu’aux personnes externes de signaler le harcèlement, la discrimination et d’autres comportements inappropriés, y compris ceux qui enfreignent notre Code de conduite équitable». La plateforme sera gérée par une troisième partie afin de maintenir l’anonymat. Voir aussi Entrez dans un monde construit autour de robots géants dans le GIGA de Vault * Ubisoft sélectionnera une société tierce qui «auditera et améliorera nos procédures et politiques».