Ubisoft Forward Digital Event arrive le 12 juillet avec un nouveau jeu dévoilé

Vous sentez la perte et le chagrin de presque tous les grands événements de jeux vidéo annulés? Vous n’êtes pas seuls et le vide ouvert par cette pandémie mondiale est celui qui a laissé une marque majeure sur une année qui devait être la montée en puissance de la prochaine génération de jeux. Ubisoft est le dernier éditeur à avoir fait un pas en avant en étant proactif sur les futures révélations, annonçant qu’il hébergera une vitrine entièrement numérique appelée Ubisoft Forward. Sera-ce juste une semaine entière de Assassin’s Creed: Valhalla information? Probablement pas, mais seul le temps nous le dira.

Save the Date Rejoignez-nous le 12 juillet pour Ubisoft Forward, une vitrine entièrement numérique avec des nouvelles exclusives sur le jeu, des révélations et plus encore! Restez à l’écoute…#UbiForward pic.twitter.com/yEtoEX3pJN – Ubisoft Nordic (@ubisoftnordic) 11 mai 2020

L’annonce sur la page Twitter d’Ubisoft Nordic est dépourvue de toute information réelle autre que le fait que l’événement se déroule le 12 juillet à 12 heures PDT / 21 heures CEST. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation manifeste de cela, il semble que Ubisoft Forward sera essentiellement la vitrine annuelle E3 d’Ubisoft, maintenant sous une forme entièrement numérique (et un peu plus tard dans l’année que d’habitude). Espérons que cette offre sera en grande partie privée de la tentative de mémoire et de grincement des dents qui est connue pour nuire aux offres annuelles habituelles de la société.

Alors, assurez-vous de faire tourner la machine à spéculation pour celui-ci. Des annonces de nouvelle génération? Est Rayman revenir? (Note de la rédaction: Oh, je vous en prie, soyez quelque chose qui se passe. Le monde manque tellement de Rayman en ce moment.) Est-ce que Watch Dogs: Legion existent toujours, et combien a-t-il changé depuis notre dernière visite? Aurons-nous des nouvelles importantes de nouvelle génération sur les jeux PS5 et Series X d’Ubi? Tout semble possible alors que les développeurs continuent de prendre le contrôle de leurs propres destins de révélation et de libération dans le but de sauver quelque chose de cette année apparemment nulle où tout se sent comme dans un état de flux. À tout le moins, je pense que nous pouvons nous attendre à en savoir beaucoup plus sur Assassin’s Creed et le prochain Rainbow Six: Siege ligue d’esports qu’Ubisoft gère directement.

Recherchez plus d’informations dans les prochaines semaines à l’approche de l’événement de démonstration Ubi Forward du 12 juillet.

De plus, Geoff Keighley a révélé le Summer Game Fest plus tôt ce mois-ci, un spectacle qui fournit une bannière sous laquelle tous les événements de jeu de cet été peuvent voler. C’est en fait comme un E3 entièrement numérique de quatre mois qui maintient les joueurs enthousiastes à l’idée de nombreuses annonces de jeux à venir tout au long de l’été.