Ubisoft aura une autre conférence de presse de style E3 en septembre

Ubisoft Forward nous a fourni de nouveaux regards sur des jeux comme Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion et Far Cry 6 plus tôt ce mois-ci. Mais il y a encore de nombreux jeux sur le registre de l’éditeur qui n’ont pas fait leur apparition à l’émission, comme Rainbow Six Quarantine et Gods & Monsters. L’éditeur a maintenant confirmé un deuxième événement Ubisoft Forward pour septembre.

«L’événement Ubisoft Forward a surpassé nos attentes», a déclaré le directeur financier d’Ubisoft, Frédérick Duguet, lors de la conférence téléphonique financière d’aujourd’hui. « L’événement en direct a généré une audience historique, avec des pics de vues simultanés record et une durée de visionnage moyenne supérieure aux niveaux de l’année dernière sur toutes les plateformes et chaînes. » L’événement de l’année dernière aurait été l’E3 – il est donc clair qu’Ubisoft n’a pas besoin de la pompe et des circonstances de l’événement pour attirer les téléspectateurs.

Alors qu’Ubisoft a confirmé un nouvel événement Forward en septembre dans le cadre de son rapport financier, l’éditeur n’a pas confirmé quels jeux seront présentés lors de l’événement. L’événement précédera la date de sortie de Watch Dogs Legion, la date de sortie d’Assassin’s Creed Valhalla et la date de sortie de Far Cry 6, nous pouvons donc nous attendre en toute sécurité à du contenu supplémentaire sur ces jeux lors de la vitrine.

Bien sûr, Ubisoft a également passé pas mal de temps à réitérer son approche de la culture d’entreprise en réponse aux allégations de discrimination et d’abus.

Dans un communiqué de presse, le PDG Yves Guillemot déclare: «Je suis déterminé à opérer des changements profonds afin d’améliorer et de renforcer notre culture d’entreprise. Nous avons déjà agi rapidement et fermement, en annonçant et en lançant des initiatives à grande échelle destinées à transformer notre organisation. »