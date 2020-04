Ubisoft annonce la prochaine entrée AC en tant qu’Assassins Creed Valhalla

Purline ® Hydros, un poêle bio éthanol posé sur des étagère, un hybride entre un meuble et une cheminée bio.

Hydros de Purline® est la suite de l’intégration des cheminées bioethanol dans nos mobiliers une bonne surprise, malin et soigné. Hydros se veux un peu plus qu’une cheminée bio éthanol. En effet, Hydros et le point de départ d’une réflexion des marqueteurs de Purline® qui souhaitent à travers le mobilier