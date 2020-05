Uber : des dizaines de milliers de vélos au rebus

Une annonce du géant de la technologie Uber a causé un grand remous dans les réseaux sociaux. En effet, cette entreprise a déclaré vouloir envoyer des dizaines de milliers de vélos électriques au parc à ferrailles.

De nombreuses entreprises ont été frappées par la crise du covid-19. En réponse à cela, plusieurs d’entre elles tentent de reprendre la situation en main. C’est ce qui se passe avec le géant Uber et la compagnie Lime spécialisée dans la micro mobilité. En effet, cette dernière s’est vue attribuer l’activité Jump par l’ancien UberCab. Elle a également bénéficié d’un fonds de 170 millions de dollars ainsi que des milliers de vélos électriques.

Etant donné l’ampleur de la baisse de leur activité, ces deux entreprises ont décidé de licencier plus de 10 % de leurs employés. Uber se retrouve donc avec des dizaines de milliers de vélos et scooteurs électriques et moins d’effectifs pour les entretenir. D’ailleurs, le communiqué de cette entreprise mentionne que la raison de ce rebut massif a été décidée en raison de souci de maintenance. La décision ne fait apparemment pas l’unanimité auprès du grand public. Des critiques négatives ont fusé de toutes parts, condamnant ainsi cette initiative.

Les photos des milliers de vélos et scooteurs électriques en préparation pour les déchèteries ont été présentées, pour la première fois, sur le site Web de Bike Share Museum. L’on pouvait notamment voir des bicyclettes de couleurs rouges par centaines. Le fondateur Kurt Kaminer affirme notamment que près de 30 000 bicyclettes ont été mises au rebut. Depuis, d’autres images de ces véhicules écrasés ont été publiées sur la Toile.

EXCLUSIVE: New, close-up pictures of the Seattle JUMP 5.5 fleet show that every single bike has *already had their 36V Li-Ion battery removed,* so the manpower existed to do that prior to sending them to scrap. The extent of the waste is unfathomable. pic.twitter.com/zT3nRhYNAs

— Bike Share Museum (@bikesharemuseum) May 26, 2020