Tyson Beckford : Kanye West, pas «prêt» à devenir président

Ne pas voter pour. Tyson Beckford a réagi à l’annonce par Kanye West qu’il se présente à la présidence en 2020, et le modèle est moins qu’enthousiaste sur la notion de rappeur dans le Bureau ovale.

« C’est là que je m’attire toujours des ennuis parce que je dis la vérité », a déclaré Beckford, 49 ans, en exclusivité pour Us Weekly le lundi 6 juillet, en parlant de son nouveau parfum, Orion Sky. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais il se met vraiment dans une marmite de thé qui n’est pas prête pour lui. J’essaie de ne jamais parler mal. Je l’ai vu, lui et sa femme [Kim Kardashian], faire des choses positives, et j’aimerais qu’ils restent sur ce point. Cette atmosphère de diriger un pays, ce n’est pas une chose facile ».

Etre lucide dans ses choix

Il a poursuivi : « Il est temps que nous ne choisissions pas les gens parce qu’ils sont populaires. Je pense que nous devons commencer à choisir les gens parce que c’est quelque chose qu’ils font pour gagner leur vie. C’est comme si vous montiez dans un avion sans pilote et qu’un client vous disait : « OK, je vais me lever et voler ». Allez-vous débarquer de l’avion ou allez-vous rester dans l’avion et prendre ce vol ? Je ne monte pas dans un avion avec un pilote… qui n’est pas un pilote. C’est juste fou. »

M. Beckford a suggéré que le Congrès dicte la quantité d’expérience que les candidats doivent avoir avant de se présenter à la présidence, en citant la façon dont l’élection de 2016 s’est déroulée en faveur d’un autre visage célèbre : Donald Trump.

Une éléction à prendre au sérieux

« C’est la faute des gens qui croyaient qu’un homme d’affaires pouvait diriger un pays. On ne peut pas diriger un pays comme une entreprise. Ce sont des humains, pas des employés. Ce sont les êtres humains qui ont besoin de soins de santé.

Ils ont besoin de toutes sortes de choses qui maintiennent la vie, et ils ont besoin d’emplois, et ils ont besoin d’un leader – qui va se lever et leur donner les informations correctes qui sont nécessaires pour sauver des vies », a-t-il expliqué, faisant référence à la réponse fédérale à la pandémie de coronavirus.

« Nous aurions pu sauver tellement plus de vies si la bonne personne était en poste et si les plans avaient été mis en œuvre. Quand ils ont demandé l’autre jour à ce type quel était son programme ? Il n’en avait pas, et j’ai peur que la même chose se produise avec le choix d’une célébrité pour diriger à nouveau le pays. Il n’y a plus de célébrités. Je pense qu’il faut s’en tenir aux politiciens. Des gens qui savent ce qu’ils font. C’est le mot juste. »