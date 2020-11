Tyrone Mings parle de ses premiers combats et des moments «  horribles  » qui ont fait de lui un meilleur joueur – .

Kamikaze Kimono Kata Kamikaze Special Premier KATA blanc

Kamikaze fait tres fort avec son nouveau kimono KONE Combat une kimono taillé pour la compétition kumité WKF dans un nouveau tissu "nid dabeilles" et ultra léger 100% polyester qui ne rétréci pas et facilite la transpiration. Repassage plus facile.La coupe a été optimisée pour apporter plus de liberté dans