Tyler1 a disputé plus de 40 matchs de championnat au cours des 2 derniers jours dans son défi du top lane

ERA PLUS M Moteur tubulaire radio (ø 45 mm, 40 Nm) avec fins de courses à boutons, pour volets roulants et stores sans caisson NICE

ERA PLUS M Moteur tubulaire radio (ø 45 mm, 40 Nm) avec fins de courses à boutons, pour volets roulants et stores sans caisson NICE. Grâce au moteur ERA PLUS M l'installation et la programmation deviennent plus simples. Les réglages des fins de course se font de façon intuitive et facile avec le bouton