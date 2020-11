Tyga poursuivi pour avoir «  saccagé  » sa maison et ne pas payer de loyer

2020-11-12 12:00:05

Tyga est poursuivi pour plus de 200 000 $ de dommages-intérêts après avoir prétendument détruit sa maison de location et ne pas avoir payé son propriétaire.

Tyga est poursuivi pour avoir prétendument détruit son ancienne maison et refusé de payer le loyer.

Le rappeur de 30 ans aurait endommagé des sols, des murs et des comptoirs avant de quitter la demeure de Beverly Hills en avril avec des arriérés de loyer de 32000 dollars après y avoir vécu pendant environ un an, et son ancien propriétaire réclame maintenant plus de 200000 dollars de dommages-intérêts.

Selon TMZ, des documents judiciaires accusent Tyga d’avoir laissé des entailles dans le parquet en chêne blanc de la cuisine (27650 $), endommagé le sol et les comptoirs en marbre, qui coûtent 15575 $ et causent 103,160,25 $ de dommages aux murs avec des peintures murales et du papier peint (103160,25 $).

Et ce n’est pas tout car le propriétaire est également mécontent que Tyga ait prétendument endommagé l’allée en installant un panier de basket sans autorisation et détruit la porte d’entrée en installant de nouvelles serrures, ce qu’il n’avait pas demandé de faire.

Le propriétaire de la maison anonyme a déclaré qu’il avait tenté de régler le différend par médiation en mai, mais avait affirmé que le tueur à gages «Ayo» avait refusé de participer.

Il poursuit maintenant pour rupture de contrat.

Ce n’est pas la première fois que Tyga est poursuivi pour loyer impayé dans la région.

En mars 2018, la maquilleuse Mezghan Hussainy – qui était autrefois fiancée à Simon Cowell – a accusé Tyga de ne pas avoir payé le loyer de la maison de Beverly Hills qu’elle possédait et qu’il louait pour 40000 $ par mois.

Il avait emménagé en mars 2017, mais en janvier, il n’a pas payé le loyer, ce qui l’a amenée à intenter une action en justice pour récupérer l’argent et le faire sortir de la maison.

Dans le procès, le fils du rappeur « BedRock », King Cairo, maintenant âgé de huit ans, a également été désigné comme accusé parce que le jeune – dont la mère est Blac Chyna – avait son nom inscrit sur le bail.

Mots clés: Tyga Retour à l’alimentation